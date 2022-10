Tod nach Clubbesuch: Handtasche des Opfers gefunden

Im Fall der gewaltsam getöteten 23-jährigen Frau aus Aschau (Lkr. Rosenheim) hat die Polizei nach der bereits letzte Woche im Fluss Prien entdeckten Jacke des Opfers jetzt auch eine Handtasche gefunden, die zweifelsfrei dem Opfer gehörte. Seit Tagen, wie auch heute, suchen Taucher der Bayerischen Bereitschaftspolizei den Fluss zwischen Aschau und Prien ab, dabei wurde die Handtasche im Wasser gefunden.

Ob sie leer war, noch persönliche Gegenstände enthielt, wollte die Polizei auf Nachfrage nicht beantworten - mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen. Das Smartphone der 23-Jährigen konnte bislang allerdings nicht ausfindig gemacht werden, obwohl Einsatzkräfte der Bergwacht mit speziellen Suchgeräten, sogenannten "Recco-Detektoren" die Polizei bei der Suche unterstützen.

Polizei folgt 120 Hinweisen

Inzwischen sind 120 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. 90 Personen haben über das freigeschaltete Medien-Portal der Polizei Foto- und Videomaterial von der Tatnacht hochgeladen, mehrere hundert Gigabyte, die von der Soko "Club" gesichtet werden müssen. Am Wochenende waren Spezialisten der Operativen Fallanalyse Bayern des Polizeipräsidiums München im Chiemgau, um die Örtlichkeiten zu besichtigen - für eine Rekonstruktion des nach wie vor nicht bekannten Tatgeschehens. Ergebnisse des Kommissariats liegen noch nicht vor.

Polizei kommt mit Infomobil ans Rathaus in Aschau

Von Dienstag an wird die Polizei mit einem Infomobil am Rathaus in Aschau präsent sein. Bis einschließlich Donnerstag stehen dort Beamtinnen und Beamte für Fragen zur Verfügung und nehmen Hinweise entgegen.

Am 3. Oktober (Tag der deutschen Einheit) war die 23-jährige Aschauerin tot in der Prien aufgefunden worden, etwa zehn Kilometer flussabwärts ihres Wohnorts in Aschau. Dort war sie bis um halb drei Uhr in einem Musikclub. Was anschließend passierte, ist auch eine Woche danach noch ein Rätsel. Die Kriminalpolizei Rosenheim geht davon aus, dass die Frau gewaltsam getötet wurde. Zur Aufklärung des Falls wurde eine Sonderkommission "Club" mit inzwischen 60 Beamtinnen und Beamten eingerichtet.