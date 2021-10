Tod nach Arzneiverwechslung: mildere Strafen in Aussicht

Im Fall um den Tod eines 65-jährigen Patienten in einem Mengkofener Pflegeheim im Kreis Dingolfing-Landau haben sich die drei Beschuldigten am Freitag, 8. Oktober, erneut vor dem Landgericht Landshut verantworten müssen. Nach der Verlesung der Anklage zogen sich der Vorsitzende Richter, die Staatsanwältin und die Verteidiger zu einem Rechtsgespräch zurück. Der Richter schlug letztlich wegen unterlassener Hilfeleistung ein Strafmaß von bis zu neun Monaten Gefängnis für die diensthabende Schichtleiterin vor, für die beiden Pflegekräfte bis zu sechs Monate.

Bewährungsstrafen für Angeklagte möglich

In allen drei Fällen könnte die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Das wäre zumindest teilweise ein deutlich milderes Urteil. Für die Pflegerin und den Pfleger käme unter bestimmten Voraussetzungen sogar eine Geld- statt einer Freiheitsstrafe infrage, so der Richter. Jetzt müssen Verteidigung und Staatsanwaltschaft entscheiden, ob sie darauf eingehen. Der nächste Verhandlungstermin ist für den 20. Oktober vorgesehen.

BGH hebt Urteile auf

Der Prozess gegen eine Pflegerin, ihren Kollegen und ihre Chefin war neu aufgerollt worden, nachdem der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe die Urteile des Landgerichts Landshut gegen alle drei Beschuldigten aufgehoben hatte. Zur Begründung hieß es, dass die Schuldsprüche alle auf demselben Fehler beruhten. Unter anderem bezweifelte der BGH, ob Vorsatz vorlag.

Die drei Angeklagten waren im Mai 2019 vom Landgericht Landshut wegen versuchten Mordes verurteilt worden. Die beiden Pflegekräfte erhielten eine Haftstrafe auf Bewährung. Die diensthabende Schichtleiterin wurde zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Die Schichtleiterin legte gegen das Urteil Revision ein. Schließlich verwies der BGH den Fall an eine andere Strafkammer des Landgerichts Landshut.

Patient versehentlich falsche Medikamente ans Bett gestellt?

Die Pflegerin soll 2016 in einem Pflegeheim in Mengkofen im Landkreis Dingolfing-Landau einem unheilbar kranken 65-jährigen Bewohner versehentlich die Medikamente einer anderen Patientin ans Bett gestellt haben. Als das auffiel, hatte der Mann die Tabletten offenbar schon genommen. Die Pflegerin und ihre Vorgesetzte, die diensthabende Schichtleiterin, informierten dann - so heißt es in der Anklageschrift - keinen Arzt. Auch ein ins Vertrauen gezogener weiterer Pfleger soll zunächst geschwiegen haben. Eine Woche nach der Verwechslung starb der 65-Jährige. Ob das falsche Medikament der Grund war, ließ sich demnach nicht eindeutig klären.

Im Mai dieses Jahres war der Prozess schon einmal neu angesetzt gewesen. Dann gab es neues Beweismaterial, das gesichtet und ausgewertet werden musste, darunter ärztliche Dokumentationen. Deswegen vertagte das Landgericht Landshut den Prozess.