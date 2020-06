Wilde Spekulationen zu Tod im Trebgaster Badesee

Staatsanwaltschaft ermittelt weiter am Trebgaster Badesee

Oberstaatsanwalt Dippold sagt aber auch: "Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen." Die Staatsanwaltschaft habe auch deshalb ein besonderes Interesse an dem Fall, weil es der vierte Todesfall innerhalb von nur drei Jahren am Trebgaster Badesee war.

"Badebetrieb läuft weiter, dümmer geht's nicht! Anstatt erstmal abzusperren und vernünftig nachzuforschen, was die wahre Ursache ist. Ist ja nicht die erste Tragödie dort!" Jenny Sandra Frontzek, BR24-Leserin auf Facebook

Neben den beiden jetzt Ertrunkenen kam vergangenes Jahr ein 79 Jahre alter Mann ums Leben. Vor zwei Jahren starb eine 22 Jahre alte Frau. In allen vier Fällen wurde ein Tod durch Ertrinken diagnostiziert.

Wasser des Badesees soll vorerst nicht abgelassen werden

Forderungen, wonach das Wasser des Trebgaster Badesees zur Klärung der Todesumstände abgelassen werden sollte, will die Staatsanwaltschaft nur nachkommen, wenn es einen begründeten Verdacht darauf gebe, dass die Unglücksfälle mit der Beschaffenheit des Sees zu tun haben. Man ermittle nicht ins Blaue, so Dippold.

"Das wird wohl so sein. Wird Zeit das der See mal untersucht wird." Alois Neumann, BR24-Leser, via Facebook

Trebgasts Bürgermeister Herwig Neumann (CSU) erklärte im Gespräch mit dem BR bereits, dass der Badesee zwar von ein paar im See liegenden Quellen gespeist werde, aber keinerlei gefährliche Strömungen oder Strudel aufweise.

Bislang keine Zeugen des Badeunglücks gemeldet

Die Tatsache, dass den Vorfall offenbar keine Zeugen beobachtet haben, erschwere die Ermittlung der genauen Todesumstände. Das Polizeipräsidium Oberfranken bestätigt auf BR-Nachfrage, dass sich das Unglück zwar an einem sommerlichen Badetag ereignet habe, sich bislang aber keine Zeugen des Unglücks gemeldet hätten.

Vater und Tochter ertrinken nur fünf Meter vom Ufer entfernt

Gefunden wurden die leblosen Körper nach Angaben der Polizei etwa fünf Meter vom nördlichen Ufer des Trebgaster Badesees entfernt. Die Fundstelle liegt vor einer Insel und außerhalb des Bereichs, der nach Angaben des Trebgaster Bürgermeisters am Unglückstag von einem Bademeister überwacht wurde.

In der Nähe des Unglücksortes befindet sich eine schwimmende Holzplattform zum Sonnenbaden und Einspringen in den See. Angaben der Gemeinde zufolge ist der See an dieser Stelle rund viereinhalb Meter tief.

Sicht reicht im Trebgaster Badesee oft nur wenige Zentimeter weit

Der Leitende Oberstaatsanwalt hält es für nicht ausgeschlossen, dass zunächst das Kind im Wasser Probleme bekam und der Vater daraufhin in Panik geriet. An vielen Stellen in dem See reiche die Sicht nur wenige Zentimeter weit, so Dippold.

"Ich war damals mit meinem vierjährigen Kind auch in einer solchen Situation. Am Hals geklammert und in Panik gekommen ... ganz nah am Ufer. Meine Freundin kam zur Hilfe. Ganz schlimm, solche Berichte zu lesen." Nicole Mitsch, BR24-Leserin auf Facebook

Polizei schließt Fremdverschulden aus

Für die Polizei gilt der Fall unterdessen als abgeschlossen. Ein Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden, so Polizeisprecher Alexander Czech zum BR. Am Montag (29.06.20) hatte die Polizei das Ergebnis der Obduktion der beiden Leichen bekannt gegeben. Demnach sind Vater und Tochter am Donnerstag (25.06.20) durch Ertrinken gestorben.

Zuvor wurden sie stundenlang von mehr als 100 Rettungskräften gesucht. Die Ehefrau und Mutter hatte die beiden gegen Mittag vermisst gemeldet, nachdem Vater und Tochter von einer Erkundung des See-Geländes nicht zurückgekehrt waren.