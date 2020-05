Tod hinter Supermarkt: Frau wurde durch Messer getötet

Die Frau, die am 20. Februar nach einer Auseinandersetzung mit zwei Männern hinter einem Supermarkt in Neumarkt in der Oberpfalz starb, wurde offenbar durch ein Messer getötet. Das hat das Polizeipräsidium Oberpfalz auf BR-Anfrage mitgeteilt.

Streit mit Todesfolge

Am Nachmittag des 20. Februars hatte es nach bisherigen Erkenntnissen einen Streit zwischen der 36-jährigen Ukrainerin und zwei Männern - einem 50-jährigen Ukrainer und einem 41-jährigen Deutschen - gegeben. Laut Polizei kannten sie sich untereinander. Bei dem Streit war die Frau schwer verletzt worden und musste noch vor Ort reanimiert werden. Sie starb später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen.

Genauer Ablauf immer noch unklar

Noch ist unklar, was hinter dem Supermarkt vorgefallen ist. Zunächst hat die Polizei die zwei Männer festgenommen. Auch bei ihnen stellten die Beamten Verletzungen fest, jedoch nur leichte. Derzeit gäbe es aber immer noch keinen dringend Tatverdächtigen, so Polizeisprecher Florian Beck. Das Verfahren wegen Totschlags läuft aktuell noch.