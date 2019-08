Tod eines Säuglings: Urteil gegen Vater könnte heute fallen

Seit vergangenem Donnerstag muss sich der heute 22-jährige Vater vor dem Landgericht Kempten verantworten. Der Vorwurf: Er soll seinen erst acht Monate alten Sohn in einer Wohnung in Kaufbeuren massiv misshandelt haben. Die Tat geschah im August 2018, als der Mann auf das Kind aufpassen sollte, während die Mutter zum Sport gehen und eine Freundin besuchen wollte.

Baby starb an schweren Hirnverletzungen

Als das Baby zu schreien begann, soll der Angeklagte es geschüttelt und geschlagen haben. Der kleine Junge starb zwei Tage später im Krankenhaus. Laut Staatsanwaltschaft waren schwere Hirnverletzungen aufgrund der Misshandlung die Ursache. Wie sich später zeigte, war der mutmaßliche Täter zum Tatzeitpunkt alkoholisiert und stand unter Drogen.

Plädoyers könnten heute gehalten werden

Heute sagen vor Gericht noch zwei Sachverständige aus. Weitere Zeugen sind nicht geladen. Danach könnten bereits die Plädoyers gehalten werden. Die Staatsanwaltschaft hat den Mann schon in ihrer Anklageschrift des Mordes beschuldigt.

Staatsanwaltschaft sieht Mordmerkmale erfüllt

Für solch eine Verurteilung ist mindestens ein sogenanntes Mordmerkmal nötig. Die Staatsanwaltschaft sieht in der Anklage gleich zwei davon: Zu einem der Racheaspekt. Die Mutter des toten Säuglings hatte sich zwei Wochen vor dem Tod des Kindes vom Angeklagten getrennt. Zum anderen spräche die Grausamkeit der Gewalttat für Mord. Laut der Strafkammer sei in diesem Fall auch das Merkmal der Heimtücke möglich. Die Verteidigung hat zum Prozessauftakt klar gestellt, dass es sich ihrer Ansicht nach nicht um Mord handelt. Sie sieht lediglich einen Totschlag. Das Urteil in dem Fall könnte bereits heute fallen.