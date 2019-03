Tod eines Polizeischülers: Ursache wohl falsch entladene Pistole

Tödlicher Schuss: Würzburger Bereitschaftspolizist stirbt in Klinik

Als der Schuss fiel, befanden sich die Auszubildenden offenbar kurz zu zweit in einem Zimmer eines der Unterkunftsgebäude. Ein dritter Beamter hörte den Schuss und fand in der Folge einen seiner beiden Kollegen lebensgefährlich verletzt vor, den anderen im Schockzustand. Durch den sofort verständigten Rettungsdienst samt Notarzt wurden Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet. Der ältere der beiden Auszubildenden wurde in eine Klinik eingeliefert, wo er kurz darauf verstarb.

Erst kurz zuvor: "Versehentliche Schussabgabe" bei der Bereitschaftspolizei

Erst am 21. Februar 2019 war es bei der Bereitschaftspolizei in Würzburg zu einer unbeabsichtigten Schussabgabe aus einer Dienstwaffe gekommen. Der Schuss hatte sich gelöst, als ein Beamter der Bereitschaftspolizei im Büro mit seiner Pistole hantiert hatte. Verletzt wurde dabei niemand. Das Projektil durchschlug eine Scheibe im zweiten Stock des Dienstgebäudes. Wie es hieß, war der Polizist davon ausgegangen, dass die Waffe ungeladen sei. Die Ermittlungen dauern auch in diesem Fall noch an.