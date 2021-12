Tod eines 16-Jährigen: Autofahrer bestreiten illegales Rennen

Im Prozess um ein mutmaßlich illegales Autorennen mit dem Todesfall eines 16-jährigen Fußgängers am Mühldorfer Amtsgericht haben die beiden 21-jährigen Angeklagten den Vorwurf der Staatsanwaltschaft Traunstein zurückgewiesen, ein solches Rennen mit fahrlässiger Gefährdung von Leib und Leben durchgeführt zu haben.

Verteidigung: Keine Verabredung zum Autorennen

Die Verteidiger der Angeklagten sagten, ihre Mandaten seien zufällig auf derselben Straße unterwegs gewesen und hätten sich nicht vorher zu einem Rennen verabredet. Sie räumten zwar ein, dass die beiden jungen Fahrer etwas schneller als 50 km/h unterwegs gewesen sind, allerdings nicht die in der Anklageschrift angegebenen 90 km/h.

Zeugin kann sich vor Gericht nicht mehr erinnern

Der Verdacht auf ein illegales Autorennen war wegen verschiedener Zeugenaussagen an der Unfallstelle aufgekommen. Bei einer Vernehmung wenige Tage später, hatte eine Zeugin gesagt, dass einer der Angeklagten sie darum gebeten hätte, ihn und den anderen Fahrer nicht bei der Polizei hinzuhängen, weil sie ein Rennen gefahren hätten. An diese Aussage konnte sich die Zeugin in der Gerichtsverhandlung aber nicht mehr erinnern, sie habe viel aus der Zeit verdrängt.

Beschuldigte leiden unter Vorverurteilung und Hetze

Auch den beiden Angeklagten machten laut ihren Verteidigern die Hetzkommentare in den sozialen Medien und die ihrer Meinung nach voreingenommene Berichterstattung nach dem Unfall zu schaffen. Der 21-Jährige, der den 16-Jährigen mit seinem Auto getroffen hatte, sei in ärztlicher Behandlung. Er habe Angstzustände und die Bilder des Unfalls kämen täglich hoch, so sein Verteidiger. Beide Angeklagten richteten durch ihre Verteidiger Entschuldigungen an die Eltern des Verstorbenen aus. Dessen Vater saß als Nebenkläger mit im Gerichtssaal.

Opfer wollte Straße bei roter Fußgängerampel überqueren

Der Unfall am 5. Februar endete tödlich für den 16-Jährigen, der mit einem Freund vom Bahnhof aus Richtung Nordtangente unterwegs war. Laut mehreren Zeugenaussagen soll der 16-Jährige bei Rot über die Fußgängerampel gelaufen sein. Dabei wurde er vom Auto eines der beiden 21-Jährigen Mühldorfer getroffen und erlag am Unfallort seinen Verletzungen.

Urteil soll Mitte Januar fallen

Heute (17.12.21) war der erste Prozesstag. Im Beisein von drei Gutachtern wurden zwölf Zeugen vernommen. Bis Mitte Januar sind noch zwei weitere Prozesstage angesetzt, in denen die Angeklagten, weitere Zeugen und die Gutachter aussagen werden. Der zuständige Richter, Amtsgerichtsdirektor Jürgen Branz, sagte, dass am 11. Januar womöglich ein Urteil gesprochen werde.