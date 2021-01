Tod einer Krebspatientin: Muss Heilpraktikerin zahlen?

Das Oberlandesgericht München befasst sich heute mit einem spektakulären medizinrechtlichen Fall. Verantworten muss sich eine Heilpraktikerin. Sie soll den Tod einer Frau aus Passau mit verursacht haben, die an Krebs erkrankt war. Vor dem 1. Zivilsenat geht es um Schmerzensgeld und Schadensersatz in beträchtlicher Höhe für den heute fünfjährigen Sohn der Patientin.

Gebärmutterhalskrebs nach der Geburt

Die Tragödie fing vor knapp sechs Jahren an. Bei der damals schwangeren Passauerin wurde Gebärmutterhalskrebs festgestellt. Nach der Geburt des kleinen Sohnes im April 2015 begann die damals 27-Jährige eine Strahlenbehandlung. Allerdings brach sie die radioonkologische Therapie schon nach zwei Monaten ab und begab sich in die Hände einer Heilpraktikerin, die sie unter anderem mit Schlangengift, so genannten Horvi-Präparaten, behandelte. Im Oktober 2015 starb die Frau. Der Vater des kleinen Sohnes zog vor Gericht, um für den Buben Schmerzensgeld und Unterhalt von insgesamt 170.000 zu erwirken.

Landgericht weist Klage auf fahrlässige Tötung ab

Der Fall wurde bereits 2018 vor dem Landgericht Passau verhandelt. Die Klage auf fahrlässige Tötung wurde damals abgewiesen. Die Richter argumentierten, dass die Patientin die schulmedizinische Behandlung freiwillig und ohne Zutun der angeklagten Heilpraktikerin abgebrochen hätte.

Abbruch der Strahlentherapie auf Drängen der Heilpraktikerin?

Der Kläger und dessen Anwalt sehen nach wie vor die Beklagte in der Verantwortung. Sie hätte die Patienten dazu gedrängt, die Strahlentherapie zu beenden. Von "massivem Einwirken auf die Geschädigte" ist die Rede.

Gericht strebt offenbar Vergleich an

Der Fall wird seit geraumer Zeit in zweiter Instanz vor dem Oberlandesgericht München verhandelt. Dabei wurden auch zwei Sachverständige gehört. Laut einem Gerichtssprecher werde der Richter darauf hinwirken, dass sich beide Parteien einigen. Sollte es nicht dazu kommen, werde das Gericht in etwa drei Wochen das Urteil verkünden.

Kläger macht sich Hoffnungen auf einen Erfolg

Der Anwalt des Klägers, Marcel Vachek, Fachanwalt für Medizinrecht, sieht dem Ausgang des Verfahrens positiv entgegen. Dem BR sagte Vachek: "Ich rechne mit einem Erfolg, zumal auch die Gutachter in unserem Sinne ausgesagt haben. Die Haftung steht im Grunde, fraglich ist eigentlich nur noch die Höhe der Summe."