Tod durch Stromschlag in Karlshuld: Wie kam es zum Unfall?

Am Wochenende ist eine Frau in Karlshuld im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen an einem Stromschlag gestorben, nachdem ein Lastwagen mit seiner Ladefläche in die Nähe einer Hochspannungsleitung gekommen war. Die 45-Jährige habe nahe des Lastwagens gestanden und sei sofort getötet worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein 49-jähriger Mann wurde bei dem Unglück ebenfalls getroffen. Er erlitt erhebliche, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen an Händen und Beinen.

Plasmaschlauch-Effekt: Strom springt durch Luft auf Menschen über

Es ist kein neues Phänomen, dass Strom durch die Luft auf Menschen oder Gegenstände überspringt. Immer wieder kommt es zu Unglücksfällen, wenn Jugendliche auf abgestellte Güterwaggons klettern und von einem Lichtbogen aus der Stromleitung getroffen werden. Hohe Spannungen sind in der Lage, die umgebende Luft leitfähig zu machen. Die Spannung erzeugt ein elektrisches Feld, das wiederum die Luft "ionisiert" – die normalen Luftmoleküle werden zu geladenen, leitfähigen Ionen. So entsteht ein sogenannter Plasmaschlauch: ein leitfähiger Kanal aus Luft, in dem der Strom fast so gut fließt wie beispielsweise durch ein Kabel.

Hochspannungsleitungen bewusst in großer Höhe

Durch solch einen Plasmaschlauch kann Strom weit überspringen – ein Blitz ist im Grunde auch nichts anderes. "Man muss stromführende Teile nicht anfassen, es reicht, wenn man ihnen zu nahe kommt", sagt Dr. Frank Dittmann, Starkstromexperte am Deutschen Museum in München dem BR. Deshalb sind Leitungen, die Strom mit hohen Spannungen transportieren, normalerweise so hoch, dass nichts passieren kann.

Gekippte Ladefläche des Lastwagens ragte über Stromleitung hinaus

Bei dem Unglücksfall am Samstag in Karlshuld stellen sich die Umstände nach allem, was man bisher weiß, so dar: Die Leitung führte 20.000 Volt und war vermutlich acht Meter hoch. Der Laster, der vor einem Haus Erde auslud, hatte eine sehr lange, kippbare Ladefläche. Gekippt ragte sie sogar etwas über die Stromleitung hinaus. Nach ersten Ermittlungen der Polizei berührte der Laster die Stromleitung nicht. Als der Fahrer die Drähte entdeckte, traute er sich laut Polizei nicht mehr, die Ladefläche abzusenken, um nicht noch näher an die Leitung zu kommen. Nach hinten wegrangieren konnte er nicht, weil dort die Erde lag, die er ausgekippt hatte. Deshalb schaufelten der Fahrer und die Frau, die bei dem Unglück ums Leben kam, zusammen die Erde weg.

Strom sprang wohl zuerst auf die Ladefläche, dann auf die Personen über

Erst nach einer halben Stunde kam es laut Polizei zu dem Stromschlag. Vermutlich sprang der Strom zunächst auf die Ladefläche und vom unteren Ende der Ladefläche auf die Frau und den Fahrer über. Ob die Frau den Laster mit der Schaufel berührte oder der Strom durch die Luft übersprang, ist noch unklar. Die Auswirkungen waren in jedem Fall drastisch genug: Die Frau wurde getötet, der Fahrer verletzt. "Das war ein saublöder Zufall", sagt Professor Wolfgang Rehm, Leiter des Hochspannungstechnik-Labors der Hochschule München.

Was kann man nun aus dem Unglücksfall lernen?

Starkstromexperte Dittmann weist darauf hin, dass selbst Haushaltsstrom Distanzen im Zentimeterbereich überspringen kann, wenn ein Kabel beschädigt ist. Sein Rat lautet deshalb: Unbedingt zu Stromleitungen Abstand halten! Auf Mindestabstände will sich Dittmann nicht festnageln lassen.

Die Berufsverbände empfehlen:

für Spannungen bis 1.000 Volt – das wäre also ungefähr die vierfache Spannung der Steckdose – einen Meter Mindestabstand

für eine 20.000-Volt-Leitung, die vermutlich in Karlshuld das Unglück verursacht hat, drei Meter Mindestabstand

für noch höhere Spannungen - oder wenn die Spannung unbekannt ist - fünf Meter Mindestabstand

Hochspannungsleitungen nicht zu nahe kommen

Hochspannungsleitungen zum Beispiel sind normalerweise so hoch verlegt, dass auch Lastwagen problemlos darunter durchfahren können – wenn nicht die Ladefläche gekippt ist. Myriam Koch, Professorin für Hochspannungs- und Anlagentechnik an der TU München: "Auch, wenn ich den Regenschirm aufspanne und darunter durchgehe, kann mir nichts passieren. Aber auf einem Heuwagen stehen und mit der Mistgabel winken, würde ich auf keinen Fall."

Wolfgang Rehm ergänzt: "Falls man sich mit einem Laster oder ähnlichem einer Stromleitung genähert hat: in der Fahrerkabine sitzen bleiben und den Notruf wählen. Auf keinen Fall aussteigen. Und Personen, die in die Nähe kommen, wegscheuchen!"