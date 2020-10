Tod des Dreijährigen in Dillingen: Landtag zu Kinderschutz

Um mehr Schutz für Kinder geht es heute im Sozialausschuss des Landtag. Fälle wie der des toten drei Jahre alten Jungen aus Dillingen, gegen dessen Stiefvater die Staatsanwaltschaft jetzt Anklage wegen des dringenden Verdachts des Totschlags und Misshandlung erhoben hat, machten deutlich, dass beim Kinderschutz noch dringend Verbesserung nötig seien, so Doris Rauscher von der SPD.

Blaue Flecken und "Ärzte-Hopping"

Sie fordert unter anderem eine bessere Erreichbarkeit der Jugendämter, auch außerhalb der Öffnungszeiten der Landratsämter. Außerdem sollte es eine Meldepflicht für Ärzte geben, damit sich Betroffene durch so genanntes "Ärzte-Hopping" nicht einfach den Konsequenzen ihres Handelns entziehen könnten. Stellt ein Arzt etwa blaue Flecken fest und fragt dann kritisch nach, gibt es Familien, die einfach den Arzt wechseln, damit solche Dinge nicht weiter auffallen.

In der Vorbereitung auf den Ausschuss wurden zahlreiche Experten angehört, unter anderem Mitarbeiter der Jugendämter, verschiedener Kinderschutzorganisationen, Mediziner sowie Vertreter der Staatsanwaltschaft und Polizei. Klar wurde dabei, dass viele Organisationen noch zu stark nebeneinander her arbeiten. Eine bessere Vernetzung wurde hier gefordert. Auch die Frage, inwieweit der Datenschutz oberste Priorität habe, wurde diskutiert.

Welche Infos sollen Jugendämter weitergeben dürfen?

Während die Jugendämter das Vertrauen der Familien gewinnen müssen und deshalb eben nicht jede Information gleich weitergeben - Stichwort "Sozialgeheimnis" - sind die Strafvollzugsbehörden auf Informationen angewiesen. Hier fordern die Politiker, die Hürden für die Weitergabe von Informationen zu senken, dafür aber auch Regeln aufzustellen.

In Bayern kommen laut der SPD-Abgeordneten Doris Rauscher auf 130.000 Einwohner 17 Fälle von Kindesmisshandlung. Ziehe man die Erwachsenen ab, käme man auf 17 Fälle bei 40.000 Kindern.

Es sei noch viel zu tun beim Kinderschutz, so die Abgeordnete.

Tragische Umstände beim toten Buben aus Dillingen

Von dem Dillinger Jungen, der mit seiner Schwester offenbar in prekären Verhältnissen bei seiner Mutter und deren Lebensgefährte lebte, wusste das Jugendamt bis zum Tag seines Todes nichts. Zwar hatte eine Nachbarin gemeldet, dass in der Wohnung Hunde gehalten würden, die ständig bellten, aber kaum nach draußen dürften, und dabei auch erwähnt, dass im Haushalt Kinder lebten.

Diese Nachricht erreichte das Jugendamt in Dillingen aber nicht – der Anruf ging beim Veterinäramt ein. Die Veterinäramtsmitarbeiterin informierte das Jugendamt nicht. Das Dillinger Jugendamt wusste auch nicht, dass die junge Mutter in ihrem vorigen Wohnort in Halle vom Jugendamt betreut worden war. Da diese Betreuung aber, offenbar auf ihr eigenes Bestreben hin, beendet worden war, musste diese Information nicht an ihren neuen Wohnort weitergeben werden.