Tochter von NSU-Mordopfer: "Ich dachte hinter mir läuft jemand"

Semiya Şimşek war 14 Jahre alt, als man sie im September 2000 im Internat in Aschaffenburg weckte und mit ihr nach Nürnberg ins Südklinikum fuhr. Dort erfuhr sie, dass ihr Vater Enver Şimşek im Koma lag. Unbekannte hatten dem Blumenhändler aus Hessen an seinem Nürnberger Verkaufsstand mit acht Schüssen aus nächster Nähe lebensgefährlich verletzt.

Am nächsten Tag starb Semiya Şimşeks Vater. Er wurde nur 38 Jahre alt. Erst im November 2011, nach der Aufdeckung des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU), kam heraus, dass Rechtsterroristen Şimşek und neuen weitere Menschen ermordet hatten.

Verdächtigungen gegen eigene Familie haben sie psychisch geprägt

Es war "eine schreckliche Zeit", sagt Semiya Şimşek-Demirtas im Gespräch mit dem Rechercheteam von Bayerischem Rundfunk und Nürnberger Nachrichten, das sich mit den Hintergründen des NSU befasst. Der Mord an ihrem Vater und die jahrelangen Ermittlungsarbeiten der Polizei hätten sie als Kind "psychisch geprägt". Sie habe lange Zeit Bindungsprobleme gehabt und "dachte, hinter mir läuft jemand". Die Ermittler hatten ihre Familie lange Zeit verdächtigt, etwas mit dem Mord zu tun zu haben. Sie behaupteten, Enver Şimşek habe heimlich eine Geliebte gehabt. Doch das stimmte nicht. Auch sah die Polizei die Möglichkeit eines Ehrenmordes. Doch "Ehrenmorde gibt es bei uns gar nicht, gab es noch nie bei uns, also wo wir herkommen", betont die heute 35-jährige Şimşek-Tochter.

"Vorurteile haben Ermittler auf rechtem Auge blind gemacht"

Sie beklagt weitere Vorurteile von Ermittlerseite. Etwa, dass ihr Vater angeblich in Mafia- oder Drogengeschäfte verwickelt gewesen sei.

"Diese ganzen Vorurteile haben einfach die Polizei auf dem rechten Auge blind gemacht. Oder man wollte einfach bewusst blind bleiben.“ Semiya Şimşek, Tochter von Enver Şimşek

Unterdessen wurden in Deutschland weitere Menschen mit türkischem oder griechischem Migrationshintergrund erschossen.

Die Vermutung der Familie Şimşek, es könnten Täter aus dem rechtsextremen Bereich gewesen sein, sei an den Ermittlern jedoch abgeprallt. Diese hätten den Hinterbliebenen immer wieder erzählt: "Wenn es Nazis gewesen wären, dann müsste es Bekennerzeichen geben." Doch wie man heute weiß, ist das gar nicht so. Derweil habe die Presse über sogenannte "Dönermorde" berichtet. Das schmerzte.

Semiya Şimşek sieht "institutionellen Rassismus"

Semiya Şimşek erinnert sich, als Ermittler die Familie mit dem Verdacht konfrontierten, Enver Şimşek sei als Drogenkurier aktiv gewesen. Die Polizei habe für ihre These einen Gefängnisinsassen befragt. Der soll ausgesagt haben, er sei mit Enver Şimşek in die Niederlande gefahren. Das Auto sei ein Dreisitzer gewesen und es habe sich im Heck auf der linken Seite ein Kasten befunden. Semiya Şimşek bleibt dagegen dabei, was sie auch in ihrem Buch "Schmerzliche Heimat" 2012 geschrieben hatte. Der Häftling habe ihren Vater nicht gekannt. Und das Auto sei ein Zweisitzer gewesen, in dem es keinen Kasten gegeben habe. Das hätte die Polizei zum Zeitpunkt der Konfrontation auch nachprüfen können, beklagt Şimşek: "Doch die Polizisten haben eher dem Häftling geglaubt und haben noch nicht einmal nachgeforscht, obwohl die das Auto nachforschen hätten können. Und das ist für mich institutioneller Rassismus."

Offen Fragen, aber "man hört nichts von Ermittlungen"

Gänzlich aufgeklärt ist der NSU-Komplex bis heute nicht. Trotz des großen Gerichtsverfahrens in München, das fünf Jahre gedauert hat. Gerade, wenn es um die Frage möglicher Helferinnen und Helfer der Terrorgruppe geht, sind noch Fragen offen, meint Şimşek. Bei der Generalbundesanwaltschaft sind noch einige Ermittlungsverfahren anhängig. Doch die Tochter des Mordopfers Enver Şimşek hat den Eindruck, es werde nicht gegen Helfershelfer ermittelt. "Wir hören nie von den Ermittlungen. Man sagt, es wird ermittelt, aber warum hören wir nie davon?" Der Generalbundesanwalt beruft sich hingegen darauf, dass über laufende Verfahren nicht gesprochen werde.

Quälende Frage: Warum wurde Vater Mordopfer?

Semiya Şimşek ist studierte Sozialpädagogin und lebt mit Mann und zwei kleinen Kindern in der Türkei. Deutschland hat sie kurz nach dem Abitur, das sie in Hessen gemacht hat, verlassen. Die Frage, warum ausgerechnet ihr Vater als Mordopfer ausgewählt wurde, quält sie bis heute.

"Reichte es einfach, einen schwarzen Bart zu haben, auszusehen wie ein Türke? War es speziell auf meinen Vater gerichtet? War das ein Zufall?" Semiya Şimşek, Tochter von Enver Şimşek

Denn Şimşek arbeitete normalerweise nicht an dem Blumenverkaufsstand in Nürnberg. Er kam an jenem Tag nur, um seinen Kollegen zu vertreten. Für sie als Tochter seien diese Fragen sehr wichtig, sagt Semiya Şimşek. Sie glaube, die Fragen werden nicht beantwortet. Sie wünsche sich aber, dass in der Gesellschaft das NSU-Thema nie vergessen wird und stellt dann selbst noch einmal die Frage: "Ob beim NSU nochmal etwas ans Licht kommt? Kann sein, weil nach elf Jahren ist ja erst der NSU ans Licht gekommen." Es waren elf lange Jahre nach der Ermordung von Semiya Şimşeks Vater.