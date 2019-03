Tobias Werner: "Mein Herz schlägt für den FCA"

Ex-FCA-Spieler und Publikumsliebling Tobias Werner hat am Freitag das BR-Studio Schwaben in Augsburg besucht. Wir haben Fragen an ihn gerichtet, die uns BR24-Nutzer geschickt hatten.

Viele unvergessliche Momente beim FCA

Interesse gab es zum Beispiel daran, welcher Moment beim FCA am schönsten gewesen sei. Werner fielen da gleich mehrere unvergessliche Augenblicke ein - etwa der Moment, in dem der Bundesliga-Aufstieg besiegelt war.

Die Frage, wie es war, die Karriere als Fußball-Profi zu beenden, beantworte er so: Die Entscheidung sei nicht einfach gewesen, schließlich sei sein Leben bis dahin fast ausschließlich durch den Fußball bestimmt gewesen. Und mit Blick auf das anstehende Spiel der Augsburger gegen Nürnberg sagte er: "Mein Herz schlägt deutlich höher für den FCA."