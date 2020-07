To-Go-Verbot in Augsburg: Funktioniert das Konzept?

Der Herkulesbrunnen mitten in der Augsburger Maxstraße ist ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche am Wochenende. Weil Clubs und Bars derzeit geschlossen sind, feiern hier noch mehr Menschen als normal. Deshalb hat der Augsburger Stadtrat ein neues Konzept für die Maxstraße beschlossen.

Konzept mit längerer Bewirtung und ohne Glasflaschen

Unter anderem wird die Bewirtung im Außenbereich bis ein Uhr verlängert, dafür gibt es ab Mitternacht keine Getränke mehr im Straßenverkauf. Auch Glasflaschen sind rund um den Herkulesbrunnen verboten. Getränke nachts im Straßenverkauf sind eigentlich eine wichtige Einnahme-Quelle für die Wirte.

Wirte der Maxstraße wollen abwarten

Was sie von der neuen Einschränkung halten, will offiziell keiner sagen. "Erst einmal abwarten", sagen viele. Dass sie im Außenbereich jetzt bis ein Uhr bewirten können, kommt dagegen gut an. Auch wenn das heiße, die letzte Runde bis halb eins, so dass die Gäste dann pünktlich ausgetrunken haben und aufstehen können.

Stadt überwacht Glasflaschenverbot

Am Herkulesbrunnen, dem Hotspot in der Augsburger Max-Straße, ist an diesem ersten Wochenende mit den neuen Regeln nach ein Uhr nachts weniger los. Die, die noch da sind, feiern eben ohne Glasflaschen weiter. Für die meisten ist das kein Problem, sagt Stefan Salz vom städtischen Ordnungsdienst: "Die Reaktion der Leute ist durchweg positiv. Wird gut aufgenommen, dass wir keine Strafen aussprechen. Und die Leute kommen der Bitte, die Flaschen zu entsorgen, auch nach."

Bilanz fällt positiv aus

Auch das neue Fahrverbot für den Durchgangsverkehr trägt zur Entspannung bei. Zumindest am ersten Wochenende haben die neuen Regelungen gut funktioniert. Jetzt wollen Stadt, Polizei und Ordnungsdienst nach jedem Wochenende Bilanz ziehen und die Regeln wenn nötig anpassen.