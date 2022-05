Titanwurz: Größte Blume der Welt blüht bald wieder in Bayreuth

Die Blüte der Amorphophallus titanum, besser bekannt als "Titanwurz", scheint sich in Bayreuth ganz besonders wohl zu fühlen. Erst an Ostern blühte einer der exotischen und schlecht riechenden Riesenpflanzen in einem Gewächshaus des Ökologisch-Botanischen Gartens, mehrere Tausend Besucher hatten das vor Ort verfolgt. Jetzt meldet die Uni Bayreuth, dass bereits die nächste Pflanze kurz vor der Blüte steht.

Titanwurz blüht statistisch nur alle drei Jahre

Rein statistisch blüht die nach Aas stinkende Pflanze aus Sumatra nur etwa alle drei Jahre und auch dann nur für zwei Tage und Nächte. Das Exemplar, das jetzt bald blühen soll, zeigte seine volle Pracht zuletzt im Juni 2019 und davor im Juni 2016. Insgesamt hat der Botanische Garten drei Exemplare der Pflanze. Bei einem hatte es 16 Jahre gedauert, bis es seine rot-bräunliche Blüte erstmals ausbildete. Die jetzt bevorstehende Blüte ist die insgesamt siebte im Bayreuther Tropenhaus.

Pflanze riecht nach verwesendem Fleisch und faulen Eiern

Die Titanwurz ist ein Aronstabgewächs. Ihre Kultur in botanischen Gärten gilt als schwierig, da ihre riesige Knolle sehr empfindlich ist und leicht von Pflanzenschädlingen befallen wird. Ihren Geruch nach verwesendem Fleisch und faulen Eiern verströmt die Pflanze nur in den ersten Stunden ihrer Blütezeit. Er dient dazu, spezielle Käfer und Insekten zur Bestäubung anzulocken.

Gewächshäuser während Blütezeit länger geöffnet