Titanwurz, die Zweite: In Bayreuth stinkt’s wieder

Drei Exemplare der Titanwurz stehen im Ökologisch-Botanischen-Garten der Uni Bayreuth. Nachdem zu Ostern bereits eine Pflanze geblüht hat, geht nun die nächste Titanwurz auf. Um 17 Uhr könnte die größte Blume der Welt voll aufgeblüht sein, teilt der Garten via Facebook mit. Er hat extra eine Webcam für die Blume eingerichtet.

Titanwurz blüht nur zwei Tage

Die Titanwurz bringt die größte Blüte der Welt hervor und kann mehrere Meter hoch werden. Statistisch gesehen blüht sie nur alle drei Jahre. Und auch dann blüht sie nur zwei Tage und Nächte und verströmt nur am ersten Tag den speziellen Aasgeruch – einen Geruch nach verwesendem Fleisch und faulen Eiern – um spezielle Käfer und Insekten zur Bestäubung anzulocken. Die Titanwurz ist in den Regenwäldern Sumatras in Indonesien zuhause.

Wegen der kurzen Blütezeit hat der Garten heute und morgen bis 21 Uhr geöffnet.