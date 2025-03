Titanic: Neues und Originales im Lokschuppen Rosenheim

Die Titanic ist untergegangen, ihr Mythos aber lebt: Das Schiff gilt nach wie vor als das berühmteste der Welt - ziemlich genau 113 Jahre, nachdem es bei seiner Jungfernfahrt nach Amerika im Nordatlantik gesunken ist. Der Lokschuppen Rosenheim, ein bekanntes Ausstellungszentrum, beleuchtet ab dem heutigen Freitag viele Aspekte rund um die Titanic: Besucherinnen und Besucher bekommen Originalteile zu sehen, sind über eine Video-Projektion beim Untergang dabei und bekommen – ganz nebenbei – auch ein Gefühl für die damalige Zeit.

Original von der Titanic: Rettungsgürtel, Taschenuhr, Zigarettenetui

Zum ersten Mal in Deutschland ist einer der Originalbaupläne der Titanic in Deutschland zu sehen. Überhaupt noch nie ausgestellt wurde zudem ein Rettungsgürtel, den ein Überlebender im Rettungsboot getragen hatte und der erst vor drei Jahren der Titanic zugeordnet werden konnte, sagt Günter Bäbler, Vorstand des Titanic-Vereins Schweiz. Er hat den Lokschuppen fachlich beraten.

Noch weitere Originale vom Schiff beziehungsweise vom Wrack der Titanic sind zu sehen: ein Handlauf aus dem Treppenhaus, ein Kohlestück vom Wrack, die Taschenuhr eines Schweizer Passagiers, die zum Zeitpunkt des Untergangs stehen blieb, ein Zigarrenetui mit zwei Zigarren aus einem Rettungsboot oder eine mumifizierte Orange.

Andere Ausstellungsstücke kommen vom Schwesternschiff der Titanic, der Olympic. Über 300 Exponate sind es insgesamt. Die Kuratoren Peter Miesbeck und Siebo Heinken machen deutlich: Die Titanic war ein Produkt ihrer Zeit – sowohl technisch als auch gesellschaftspolitisch.

Karaoke zum Dion-Hit vom Titanic-Film

Neben der wissenschaftlichen Aufarbeitung geht es auch ums Erleben. Und so fühlen Besucherinnen und Besucher die eisige Kälte des Nordatlantiks, hören dramatische Geschichten, von Reisenden erzählt, und sehen den Untergang der Titanic in einer zwölfminütigen Video-Projektion. Auch Fans des mit elf Ocars prämierten Kinofilms aus dem Jahr 1997 mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in den Hauptrollen kommen auf ihre Kosten: In einer Karaoke-Kabine, zugleich Foto-Point, kann der Song "My Heart Will Go On" geschmettert werden. Für Kinder gibt es ein Titanic-Reisetagebuch sowie diverse Workshops.

Ausstellung geht noch das ganze Jahr

Der Lokschuppen Rosenheim hat in die Schau knapp drei Millionen Euro investiert. Rund 185.000 Besucher werden insgesamt erwartet. Die Ausstellung ist von 14. März 2025 bis 6. Januar 2026 zu sehen.