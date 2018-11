"Titan" Kahn verklagt Torwarthandschuh-Hersteller "T1tan"

Der ehemalige Nationaltorhüter Oliver "Titan" Kahn hat einen Torwarthandschuh-Hersteller verklagt. Es geht um Namensrechte – und viel Geld. Jetzt wird am Münchner Landgericht verhandelt.

Firma "T1tan" hat Namen seit 2013

"Titan" wurde Kahn in seiner aktiven Zeit als Torwart beim FC Bayern München und in der Nationalelf genannt. Den gleichen Namen hat inzwischen auch eine Firma aus Baden-Württemberg, die Torwarthandschuhe herstellt: die T1tan GmbH, gegründet 2013.

Oliver Kahn: Habe die älteren Rechte an "Titan"

Das will Kahn so nicht hinnehmen. Er habe die älteren Rechte, findet der 49-Jährige, der von der Boulevardpresse bereits 2002 während der Fußball-WM in Südkorea und Japan zum "Titan" gekürt wurde. Wegen Verletzung der Namensrechte hat Kahn deshalb Klage eingereicht. Er will eine Unterlassung erstreiten und zudem Schadenersatz bekommen. Der Streitwert beläuft sich auf 250.000 Euro.

Anwalt der Firma zielt auf Kahns Frauengeschichten ab

Die T1tan GmbH hält dagegen: Kahn habe den Begriff "Titan" nicht erfunden – und zum Zeitpunkt der Firmengründung sei er sportlich auch längst nicht mehr aktiv gewesen. Kahn habe damals ganz anders Schlagzeilen gemacht: Er sei vor allem in Klatschblättern im Zusammenhang mit Frauengeschichten präsent gewesen.

Zeigt sich der "Titan"?

Angeblich hat sich die Baden-Württemberger Firma um eine außergerichtliche Einigung bemüht, damit aber beim "Titan" auf Granit gebissen. Jetzt müssen die Richter ein Machtwort sprechen. Dass Kahn persönlich dabei sein wird, gilt als unwahrscheinlich.

Wikipedia kennt viele Titane

Wer in der Internet-Enzyklopädie Wikipedia nach "Titan" sucht, erfährt, dass es unter anderem für Folgendes steht: einen Zugehörigen des ältesten Göttergeschlechtes der griechischen Mythologie, einen Mond des Saturn, ein Leichtmetall, einen Roman von Jean Paul, einen Supercomputer am Oak Ridge National Laboratory im US-Bundesstaat Tennessee, eine US-Interkontinentalrakete, ein Lastwagenmodell der 1950er-Jahre von Krupp. Bildungssprachlich stehe "Titan" für jemanden, "der durch außergewöhnlich große Leistungen, Machtfülle oder Ähnliches beeindruckt", und für den Spitznamen "des ehemaligen deutschen Torhüters Oliver Kahn".