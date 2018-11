"Titan" contra "T1tan": Kahn offen für Vergleich

Im Streit um die Bezeichnung "Titan" zwischen dem früheren Fußball-Nationaltorwart Oliver Kahn und einem Hersteller von Torwarthandschuhen streben beide Seiten eine gütliche Einigung an. Eine Richterin am Landgericht München I legte am Dienstag einen Verkündungstermin für den 5. März 2019 fest.

Verhandlung ohne "Titan" Kahn

Die Anwälte bräuchten etwas Zeit, signalisierten sie, nachdem sie außerhalb des Gerichtssaals nach einer Lösung gesucht hatten. Kahn selbst kam nicht zu der Verhandlung.

Streitwert: 250.000 Euro

Der 49-Jährige , der seit 2002 "Titan" genannt wird, hat die T1tan GmbH aus Baden-Württemberg verklagt. Die Firma wurde 2013 gegründet. Kahn ist der Meinung, dass er die älteren Rechte habe. Er will eine Unterlassung erstreiten und zudem Schadenersatz bekommen. Der Streitwert beläuft sich auf 250.000 Euro.