Tirschenreuther Freibad bleibt diese Saison komplett geschlossen

Der Tirschenreuther Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen, das Freibad in der diesjährigen Saison nicht mehr für die Öffentlichkeit zu öffnen. Wie Bürgermeister Franz Stahl (CSU) am Freitag mitteilte, könne die Sicherheit nicht gewährleistet werden, er stehe deshalb zu 100 Prozent hinter der Entscheidung.

Schutz der Badegäste höchste Priorität

Im Hinblick auf die Corona-Pandemie habe der Schutz des Lebens und die Gesundheit der Badegäste und der Bürgerinnen und Bürger höchste Priorität. Stadtwerke-Leiter Thomas Kraus hatte zuvor in der Stadtratssitzung über die hohen Risiken trotz eines vorhandenem Hygiene- und Schutzkonzepts hingewiesen.

Hitzige Diskussion zur Entscheidung

Dieses Konzept dauerhaft und ohne Ausnahmen in der Praxis umzusetzen, sei aus Betreibersicht nicht möglich, so Kraus. Nach einer hitzigen Diskussion stimmten schlussendlich zwölf Stadträte für die grundsätzliche Schließung des Freibads in dieser Saison, neun dagegen.

Bereits erworbene Freibad-Saisonkarten und Gutscheine behalten ihre Gültigkeit für die Saison 2021 oder können wahlweise zurückgegeben werden.