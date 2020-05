Tirschenreuth: Studie soll Corona-Dunkelziffer erfassen

Der Landkreis Tirschenreuth war in Deutschland besonders vom SARS-CoV-2-Infektionen betroffen. Unklar ist aber, wie hoch die Dunkelziffer in der Region ist. Jetzt soll eine breitangelegte Studie untersuchen, wie viele Menschen sich im Landkreis wirklich infiziert haben. Der bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler (CSU), stellte die Studie am heutigen Freitag Mittag an der Uniklinik Regensburg vor.

Blutabnahme bei 3.600 Einwohnern

Mit einer gemeinsamen Studie wollen die Universitätskliniken Regensburg und Erlangen die Dunkelziffer an SARS-CoV-2-Infektionen im Landkreis Tirschenreuth bestimmen. Für die Studie wollen die Forscher bei 3.600 der rund 72.000 Einwohner des Landkreises Tirschenreuth Blut abnehmen, um sie auf Antikörper zu testen, wie die Professoren Ralf Wagner und Klaus Überla erläuterten. Die Studie soll Ende dieses Monats gestartet werden.

Dunkelziffer könnte deutlich über den erfassten Zahlen liegen

Gemeinsam wollen die Kliniken herausfinden, wie viele Menschen sich im Landkreis Tirschenreuth unerkannt mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert haben. Die Dunkelziffer könnte deutlich über den tatsächlich erfassten Infektionszahlen liegen, denn nicht jeder Infizierte erkrankt auch durch das Virus. Diese Fälle ohne Symptome sind für die Forscher aber interessant, denn auch diese Infizierten könnten bereits gegen das Virus immun sein. Eine wichtige Information für die Einschätzung der allgemeinen Pandemie-Lage.

Ähnliche Studie in Nordrhein-Westfalen

Ergebnisse einer ähnlichen Studie hatte im nordrhein-westfälischen Gangelt (Kreis Heinsberg) zu einer – wenn auch umstrittenen – Schätzung geführt, wonach sich in Deutschland bereits 1,8 Millionen Menschen infiziert haben könnten.

Im Landkreis Tirschenreuth gibt es - verglichen zur Einwohnerzahl - eine besonders hohe Zahl an Corona-Infizierten. Das Landesamt für Gesundheit (LGL) meldete 1.541 Infizierte pro 100.000 Einwohner (Stand: 7. Mai, 10 Uhr). Im Vergleich dazu: In München gibt es je 100.000 Einwohner 411 Infizierte und in Nürnberg 190 Infizierte. Ebenfalls stark betroffen sind beispielsweise die Landkreise Wunsiedel und Rosenheim mit 862 beziehungsweise 809 Infizierten sowie die Stadt Straubing mit 808 Infizierten je 100.000 Einwohner.