Tirschenreuth ist Deutschlands Corona-Hotspot Nummer zwei

Die Zahl der im Landkreis Tirschenreuth neu registrierten Corona-Infektionen steigt weiter an. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Montagmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 316 für den Landkreis ermittelt. Damit liegt Tirschenreuth auf Platz zwei der deutschen Corona-Hotspots, in Bayern ist Tirschenreuth der Landkreis mit den im Verhältnis meisten Neuinfektionen.

Neue Regeln für Montagnachmittag erwartet

Es werde jetzt strengere Schutzmaßnahmen geben, kündigte ein Sprecher des Landratsamtes am Montag an. Im Laufe des Nachmittags oder Abends wird es voraussichtlich eine neue Allgemeinverfügung für den Landkreis geben. Der Landkreis Tirschenreuth befindet sich seit Mitte Dezember fast durchgehend über der 200er-Inzidenz-Marke.

Virus-Mutation im Landkreis angekommen?

Man könne davon ausgehen, dass im Landkreis Tirschenreuth auch eine Virus-Mutation angekommen sei, sagte der Sprecher weiter. Positive Corona-Befunde würden seit vergangener Woche auf die neue Virus-Mutation hin untersucht. Seit dem Wochenende gebe es auch konkrete Verdachtsfälle, die weiter untersucht würden. Um welche Virus-Mutation es sich handele, sei noch unklar.

40 Verdachtsfälle im Nachbarlandkreis

Auch im benachbarten Landkreis Neustadt an der Waldnaab würden seit vergangener Woche alle positiven Proben auf eine Mutation hin untersucht, teilte eine Sprecherin des dortigen Landratsamtes mit. Es gebe in Weiden und dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab 40 Verdachtsfälle.

Der Landkreis und die Stadt Weiden haben am Wochenende bereits festgelegt, dass auch Abschlussklassen weiterhin auf Distanz unterrichtet werden und kein Wechselunterricht stattfindet. Der Landkreis Neustadt an der Waldnaab hat laut RKI heute einen Inzidenz-Wert von 163, die Stadt Weiden liegt laut RKI bei 184 Fällen in den vergangenen sieben Tagen.