Tirschenreuth hat höchste Corona-Inzidenz in Deutschland

Bayerns Grenzregion zu Tschechien bleibt ein Brennpunkt der Corona-Pandemie in Deutschland. Nach den neuen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) lag der Oberpfälzer Landkreis Tirschenreuth mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 322 Infektionen pro 100.000 Einwohnern deutschlandweit an der Spitze.

Welche Corona-Maßnahmen im Landkreis Tirschenreuth jetzt gelten

Unter den zehn Kommunen mit den höchsten Inzidenzwerten finden sich neben Tirschenreuth noch drei weitere Landkreise aus dem bayerisch-tschechischen Grenzland: Auf Platz drei liegt der Kreis Hof mit 283,8, auf Platz sechs der Landkreis Regen mit 249,3 und an neunter Stelle der Kreis Wunsiedel mit 235,4.

Jeder zehnte Tscheche war schon infiziert

Alle vier Landkreise grenzen an Tschechien, das mit fast einer Million Corona-Infektionen bei knapp elf Million Einwohnern seit Beginn der Pandemie sehr stark getroffen ist. Bayern war am Dienstag als einziges westdeutsches Bundesland unter den ersten zehn Landkreisen mit besonders hohen Inzidenzen, die übrigen sechs Landkreise liegen sämtlich in den neuen Bundesländern.

Online-Petition im Nachbarland

Unterdessen fordern immer mehr Menschen in Tschechien ihre Regierung auf, Deutschland um Hilfe bei der Behandlung von Corona-Intensivpatienten zu ersuchen. Eine Online-Petition mit dem Titel "Öffnet die Grenzen für Rettungswagen" hatten bis Montag bereits mehr als 2.700 Menschen unterzeichnet.

Frustriert äußerte sich der Präsident der Region Karlsbad in Westböhmen, Petr Kulhanek. Er habe vergeblich an das Kabinett in Prag appelliert, über Verlegungsmöglichkeiten nach Sachsen oder Bayern zu verhandeln. In der Verwaltungsregion um Karlsbad (Karlovy Vary) war kein einziges Intensivbett für Corona-Patienten mehr frei.

Dramatische Lage in Eger

In der benachbarten Region Pilsen (Plzen) gab es noch ein einziges freies Intensivbett. Besonders dramatisch entwickelt sich die Lage im Stadtkrankenhaus von Eger (Cheb) unweit der Grenze zu Oberfranken und der Oberpfalz. Täglich werden von dort Patienten mit Krankenwagen oder Armeehubschraubern in weit entfernte Kliniken innerhalb Tschechiens verlegt, teilweise über Hunderte Kilometer. Dabei ist die Grenzstadt auf drei Seiten von Deutschland umgeben. In der Region Karlsbad gibt es kein einziges Universitätskrankenhaus.

In Tschechien gab es seit Beginn der Pandemie schon mehr als 987.000 nachgewiesene Infektionen. 16.392 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.