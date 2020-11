Tirschenreuth: Corona-Antikörperstudie startet in Phase zwei

Die Corona-Antikörperstudie "Prospektive Covid-19 Kohorte Tirschenreuth" (TiKoCo 19) startet in die zweite Phase. Von heute an können alle 4.173 Probanden der ersten Phase wieder zwei Wochen lang Blut abgeben.

Frage: Schützt eine durchgemachte Infektion vor Neuansteckung?

Bei Phase zwei der Studie geht es auch darum, herauszufinden, wie viele der Probanden sich seit Juli infiziert haben und ob sich Probanden, die schon Antikörper aufweisen konnten, wieder infiziert haben, sagte Ralf Wagner von der Universität Regensburg, einer der beiden Studienleiter, dem Bayerischen Rundfunk. "Damit können wir auch wichtige Hinweise erhalten, ob eine durchgemachte SARS-CoV-2-Infektion vor einer erneuten Infektion oder Erkrankung schützt." Die Studie wird gemeinsam mit der Universitätsklinik Erlangen und mit Unterstützung des BRK Tirschenreuth durchgeführt.

Anteil der Bevölkerung mit Antikörpern vermutlich gestiegen

"Unbemerkte Infektionen nach der Urlaubszeit und die aktuell stark ansteigende Zahl neuer Infektionen lassen vermuten, dass inzwischen der Anteil der Bevölkerung mit Antikörpern gegen SARS-CoV-2 weiter gestiegen ist", betonen die Studienleiter vorab in einer Presseinfo. Jeder Proband gibt vor Ort im Testzentrum freiwillig circa fünf Milliliter Blut ab, das dann mehrfach auf Antikörper getestet und analysiert wird. Die Ergebnisse der Tests sollen bis Weihnachten vorliegen, so Studienleiter Wagner.

Drei Testzenten im Landkreis Tirschenreuth

Die Testzentren in Tirschenreuth, Wiesau und Waldeck sind jeweils von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Das Hygiene-Konzept ist erweitert worden: Jeder Proband erhält einen Mund Nasen Schutz vor Ort, mitgebrachte Masken sind nicht zulässig. Das Studienteam ist negativ getestet und am Eingang der Testzentren prüfen Mitarbeiter des BRK die Probanden auf Fieber oder Erkältungssymptome. Es gibt zudem mobile Teams, die Probanden auch zuhause zur Blutabnahme aufsuchen können. "Wer den Hauch einer Erkältung verspürt, der bleibt zu Hause", so Ralf Wagner.

Landkreis war im Frühjahr besonders stark betroffen

Die Studie läuft über einen längeren Zeitraum und wird mit Phase drei im Frühjahr 2021 fortgesetzt. Knapp 4.200 Einwohner im Landkreis Tirschenreuth hatten sich im Juli bereits freiwillig an der Studie beteiligt und ihr Blut auf die Anwesenheit von SARS–CoV-2-spezifischen Antikörpern untersuchen lassen. Bei der Erstuntersuchung wiesen 8,6 Prozent der Teilnehmer solche Antikörper auf. Somit kann man davon ausgehen, dass auf der Grundlage des gängigen Virusnachweises lediglich etwa 20 Prozent der Infektionen im Frühjahr und Frühsommer dieses Jahres im Landkreis Tirschenreuth erfasst wurden, so die Studienleiter.

Mit der Studie wollen die Forscher den Antikörperwert im Körper über einen längeren Zeitraum beobachten: Sinkt er ab? Bleibt er konstant? Was bedeutet das für die Immunabwehr? Der Landkreis Tirschenreuth war im März 2020 besonders stark von Corona betroffen.