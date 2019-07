Tirols Landeschef kommt zu Transitgipfel in Berlin

Tirols Landeschef Günther Platter wird am Donnerstag an dem von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vorgeschlagenen Transitgipfel in Berlin teilnehmen. "Mir wird berichtet, dass sich Deutschland bewegt", sagte Platter in Innsbruck. Er hatte seine Teilnahme an das Ergebnis von Verhandlungen geknüpft, die am Montag auf Beamtenebene in Berlin stattfanden und bei denen es um entlastende Maßnahmen gegangen sei. Eingeladen zu dem Transitgipfel am Donnerstag ist auch der österreichische Verkehrsminister Andreas Reichhardt.

Forderung nach klaren, kurzfristigen Entlastungsmaßnahmen

Platter erneuerte seine Forderungen nach einem Fahrplan mit klaren, kurzfristigen Entlastungsmaßnahmen. "Ich werde nicht über unsere Fahrverbote diskutieren", sagte der ÖVP-Politiker. Da werde er keinen Millimeter nachgeben. Versprechen genügten nicht mehr, sondern nur noch Taten seitens Deutschlands.

Tirol möchte insbesondere den Lkw-Verkehr über die Inntalautobahn und den Brenner verringert sehen und bleibt im Streit um die LKW-Blockabfertigung an der österreichischen Grenze hart.

Weiter Sperrung der Ausweichrouten

Darüber hinaus sind noch bis September Ausweichrouten im Raum Innsbruck an Wochenenden für den Urlaubsverkehr gesperrt. Dadurch solle die Bevölkerung wieder mehr Lebensqualität bekommen. Die Transitstrecke von Deutschland nach Italien via Tirol ist eine der am stärksten belasteten Routen im Alpenraum.

Platter erneuerte zudem seine Forderung nach einer Korridormaut von München bis Verona. "Diese Maßnahme muss gesetzt werden", so Platter. Durch die geringe Lkw-Maut in Bayern und Italien sei die Brennerstrecke die billigste.