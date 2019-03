07.03.2019, 07:22 Uhr

Stromausfall bei Tiroler Zugspitzbahn – 82 Menschen gerettet

Ein Alptraum: Nach einem Stromausfall ist eine Gondel der Ehrwalder Zugspitzbahn in Tirol in schwindelerregender Höhe stehengeblieben. 82 Passagiere mussten stundenlang in der Kabine ausharren, bis sie gerettet wurden – unter ihnen auch viele Kinder.