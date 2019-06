Tiroler Landstraßensperre löst geteilte Reaktionen aus

Besonders in der Urlaubszeit sind die Landstraßen in Tirol häufig verstopft. Viele Autofahrer wollen sich die Maut auf der Autobahn sparen oder den Stau dort umgehen. Die Landesregierung will jetzt gegensteuern: Bis Mitte September werden die Landstraßen jeweils von Samstag ab 7 Uhr bis Sonntag um 19 Uhr, für den Durchreiseverkehr gesperrt.

Bayerns CSU-Verkehrsminister Hans Reichhart ist empört. Die Sperrung der Tiroler Landstraßen für den Transitverkehr sei pure Schikane.

"Ich halte sie für krass europarechtswidrig. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Europäische Kommission sehr schnell Maßnahmen ergreift. Tirol muss die Rote Karte gezeigt werden." Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart, CSU

Der Minister stellte zudem Gegenmaßnahmen auf bayerischer Seite in Aussicht, falls die EU-Kommission das Verhalten Österreichs durchgehen lasse.