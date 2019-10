Tiroler Bär könnte längst in Bayern sein

Ein Bär war im Tiroler Außerfern unweit des Plansees in eine Fotofalle getappt. Seitdem spekulieren Bärenfreunde, Tierschützer, Bauern und Jäger: Wandert der Bär zwischen Österreich und Bayern?

Bezirksjägermeister hält den Bären für "scheu und unauffällig"

Der Bezirksjägermeister aus Tirol, Arnold Klotz, sagte dem BR, dass es sich bei diesem Bären um ein sehr scheues und unauffälliges Tier handle. Ein Grenzübertritt nach Bayern gilt aber keineswegs als ausgeschlossen.

Problembär Bruno

2006 war zum ersten Mal wieder ein Bär in Bayern aufgetaucht, gut 170 Jahre nach dem Abschuss des letzten Bären. Bruno alias JJ1 tappte aus Italien herüber - und sorgte gleich für viel Aufregung: Am 20. Mai 2006 wurde der Braunbär erstmals in Bayern gesichtet und zeigte wenig Menschenscheu.

Was dann folgte, zeigt, dass Bayern nicht auf einen Bären-Besuch eingerichtet war. Nach vergeblichen Fangversuchen wurde Braunbär Bruno am 26. Juni 2006 abgeschossen. Seither gilt der Braunbär in Deutschland wieder als ausgestorben.