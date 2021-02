Tirol und Tschechien: Ausnahmen für Pendler werden konkretisiert

Bei einer Pressekonferenz heute Mittag in Schirnding verteidigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU), dass "ein strenges Einreiseregime" notwendig sei. Seit heute Nacht 0.00 Uhr dürfen aus Tschechien und Tirol nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Dabei gibt es Ausnahmen, von denen besonders die der Pendler stark diskutiert wird.

Landratsämter sollen systemrelevante Betriebe festlegen

In den nächsten beiden Tagen, erklärte Söder, soll genau geklärt werden, welche Berufsgruppen unter die Ausnahmen fallen. Wie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ergänzte: "Es obliegt den Landratsämtern, innerhalb Montag und Dienstag festzulegen, welche Betriebe betroffen sind, systemrelevant sind."

Mitarbeiter dieser Betriebe, die in Tschechien oder Tirol leben, sollen dann von ihren Arbeitgebern eine Bescheinigung erhalten, die sie zu den Grenzübergängen berechtigt. Ab Mittwoch früh werde man nur noch Pendler einreisen lassen, die über diese Ausweise verfügen, erklärte Herrmann und fügte hinzu: "Grundvoraussetzung ist bei all denjenigen, dass sie den Negativtest vorweisen können."

Als Beispiele für die Ausnahmen nannte Herrmann Pendler aus Heil- und Pflegeberufen, also Mitarbeiter in Kliniken und Altenheimen sowie systemrelevante Beschäftigte in Betrieben wie Wasserwerken, Elektizitätswerken und in der Lebensmittelproduktion. Auch ein Werk, das Glasprodukte für die Pharmaindustrie herstellt, führte er an.

Taskforce für die Hot-Spot-Gebiete

"Parallel zu Grenzkontrollen wird der Freistaat Bayern mit Landräten und mit Landratsämtern vor Ort die Bemühungen verstärken", kündigte Ministerpräsident Söder an.

"Wir werden vom Landesamt für Gesundheit unsere Taskforce speziell auf die Hot Spots ausrichten – personell, inhaltlich und strukturell." Ministerpräsident Markus Söder

Ab kommender Woche werden demnach Mitarbeiter des Landesamtes für Gesundheit (LGL) an den Landratsämtern mit den Landräten zusammen planen. Es werden laut Söder zusätzlich mobile Teststrecken entwickelt, "eine Art Testkarawane", um Schnelltests im großen Stil zum Beispiel an Markplätzen oder Supermärkten durchzuführen.

Sorge vor den Virus-Mutationen

Momentan, so Söder, würden "gemischte Gefühle" vorherrschen. Positiv sei, dass die Anti-Corona-Maßnahmen Wirkung zeigen. Negativ sei hingegen die Sorge vor britischen und südafrikanischen Corona-Virus-Variante. Man solle dies nicht unterschätzen. Im Moment gehe es um Sicherheit, "um zu verhindern, dass aus einer abklingenden zweiten Welle eine selbstverstolperte dritte Welle wird" - wenngleich niemand garantieren kann, wie sich die Pandemie weiter entwickelt.

Erste Zwischenbilanz zu den Einreisen

Die verschärften deutschen Einreiseregeln an der bayerischen Grenze zu Tschechien und Tirol haben in der Nacht zu Sonntag weder für Staus noch für lange Wartezeiten gesorgt.

Karl-Heinz Blümel von der Bundespolizeidirektion München gab bei der Pressekonferenz einen Überblick über die ersten zwölf Stunden der neuen Einreiseregeln: an der Grenze zu Tschechien seien in dieser Zeit 717 Personen kontrolliert worden, 288 davon seien nicht einreiseberechtigt gewesen und zurückgewiesen worden. Im Grenzabschnitt zu Tirol seien über 1.000 Personen kontrolliert und davon 247 an der Einreise gehindert worden, "weil sie über keine Einreiseberechtigung verfügten". Personen, die zwar einreiseberechtigt waren, aber keinen negativen Corona-Test vorweisen konnten, seien "einem Test zugeführt" worden.

Blümel betonte, dass das Ziel des Einsatzes sei, die deutsche Bevölkerung vor sich ausbreitenden Virusvarianten zu schützen, die Sicherheit des Verkehrs zu gewährleisten und auch die "Leichtigkeit des Warenverkehrs" zu gewährleisten.

Güterverkehr soll weiterhin rollen

Das war auch den Punkt, den nachfolgend Innenminister Herrmann näher ausführte. "Die Grenzen sind nicht geschlossen, wir haben strikte Grenzkontrollen", so Herrmann. Es sei wichtig, dass der Güterverkehr weiterhin rolle.

"Wir erwarten von jedem Lkw-Fahrer, dass er einen Negativtest hat, sonst wird er an der Grenze erst einmal gestoppt." Bayerns Innenminister Joachim Herrmann

Automobilindustrie erwartet Werkschließungen

Die deutsche Autoindustrie befürchtet durch die Kontrollen und Corona-Testpflicht an mehreren Grenzen dennoch erhebliche Lieferprobleme. Zu erwarten seien bereits an diesem Montag Werksschließungen, teilte ein Sprecher des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) mit. Durch die zu erwartenden Probleme an den Grenzübergängen werde die Automobilproduktion ab Montagmittag größtenteils zum Erliegen kommen, als erste betroffen seien dem VDA-Sprecher zufolge die Werke in Ingolstadt, Regensburg, Dingolfing, Zwickau und Leipzig.

Die Autoindustrie fordert, bis zum Aufbau ausreichender Testkapazitäten an den Grenzen auf eine ärztliche Testbestätigung zu verzichten - zumindest für die nächsten vier Tage. Ersatzweise fordert der VDA-Sprecher Selbstschnelltests für Fahrer. Die deutsche Automobilindustrie werde unter anderem aus Tschechien und der Slowakei Just-In-Time beliefert, also erst bei tatsächlichem Bedarf – Das bedeutet: Die Komponenten werden direkt an das Montageband geliefert. Wörtlich sagt der VDA-Sprecher: "Wenn das Bauteil nicht durchkommt, stehen die Bänder still." Durch die kurzfristig angekündigten Grenzkontrollen sei es nicht möglich gewesen, eine entsprechende Bevorratung zu schaffen, kritisiert der VDA-Sprecher.

Verteidigung der verschärften Einreiseregeln

Die neuen Regelungen sorgen für Unmut in den betroffenen Nachbarstaaten und der EU. Söder wie auch Herrmann stellten sich in der Pressekonferenz in Schirnding hinter die Verordnung des Bundesinnenministeriums, dass - mit Ausnahmen - aus den von Virusmutationen besonders betroffenen Gebieten nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen dürfen.