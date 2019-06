Verlängerte Wochenenden, Ferien und Kurztrips sorgen in Tirol regelmäßig für verstopfte Straßen. Deshalb greift das Land Tirol jetzt drastisch durch und verhängt ein Fahrverbot auf Landstraßen für den gesamten Verkehr entlang der Stau-Umgehungsstraßen zwischen Italien und Deutschland.

Fahrverbot auf Umgehungsstraßen zwischen 7 - 19 Uhr

Seit heute Morgen um 7 Uhr gilt das Verbot und soll helfen den Transitverkehr aus den betroffenen Dörfern zu verbannen. Das temporäre Fahrverbot gelte auf den Landstraßen rund um Innsbruck und beinhalte den gesamten Verkehr, also Lkw, Pkw und Motorräder, so der Tiroler Regierungschef Günther Platter (ÖVP). Betroffen sind die Abschnitte entlang der Inntal- und der Brenner-Autobahn.

Fahrverbot an Wochenenden bis September

Gesperrt sind die Landstraßen in und um Innsbruck tagsüber zwischen 7 und 19 Uhr. Das Verbot gilt an den Wochenenden und verlängerten Wochenenden bis zum 14. September, also bis zum Ende der Sommerferien.

Alle, die versuchen sich die Maut zu sparen oder Staus zu umgehen, werden kurz nach der Ausfahrt von der Polizei angehalten, so der Leiter der Tiroler Verkehrspolizei, Markus Widmann. Wenn die Beamten feststellen, dass man zum Brenner oder Richtung Deutschland will, lotsen sie die Fahrer wieder zurück auf die Autobahn.

Kontrolle durch Polizei

Wie die österreichischen Beamten Mautflüchtlinge von Tirol-Besuchern unterscheiden will, liegt im Ermessen der Polizisten vor Ort. Jährlich fahren nach Angaben der Tiroler Wirtschaftskammer über 11 Millionen Pkw und 2,5 Millionen Lkw über den Brenner.