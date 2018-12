Tirol schränkt Transitverkehr für Lkw weiter ein

Tirol will den Lkw-Transit-Verkehr durchs Land weiter einschränken. Schon ab 5. Januar 2019 soll an elf aufeinander folgenden Samstagen ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen gelten - zusätzlich zu den ohnehin gültigen Nacht-, Wochenend- und Feiertagsfahrverboten. Der Antrag dafür liegt beim Verkehrsministerium in Wien.

Noch mehr Staus auf bayerischer Seite

Bayerische Behörden rechnen mit zusätzlichen Staus auf der A93 (Inntal-Dreieck bis Kiefersfelden) und der A8 von München nach Salzburg. Betroffen vom Samstagsfahrverbot (das in Österreich sonst erst ab 15 Uhr gilt) wäre der Transitverkehr von und nach Italien ab sieben Uhr früh, nicht aber der Verkehr von und nach Tirol.

Zusätzlich: Blockabfertigung an 17 Tagen

Sollte Tirol dann am Montagmorgen eine Blockabfertigung durchführen – was beispielsweise am 7. Januar der Fall sein wird, verzögert sich die Weiterfahrt für Lkw zusätzlich. Denn auf das Mittel der Blockabfertigung setzt Österreich auch im neuen Jahr. Bereits an 17 Tagen vom 7. Januar bis zur Jahresmitte wollen die Behörden an besonders verkehrsreichen Tagen den Lkw-Verkehr begrenzen beziehungsweise "dosieren".

Im Jahr 2018 hatte Tirol insgesamt an 26 Tagen eine Blockabfertigung durchgeführt. Begründung: Die hohe Umweltbelastung für das Bundesland.