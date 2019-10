27.10.2019, 15:07 Uhr

Tirol läutet neue Woche mit Lkw-Blockabfertigung ein

Tirol greift am Montag auf der A93 wieder zum Mittel der Lkw-Blockabfertigung. Ab 5 Uhr dürfen an der Grenze bei Kiefersfelden stündlich nur 250 bis 300 Lastwagen ins Land. Tirol will so den Lkw-Verkehr auf der Inntal- und Brennerstrecke begrenzen.