Tirol im Teil-Lockdown: Tourismusvertreter befürchten Verluste

Die Reisewarnungen des Robert Koch-Instituts (RKI) und die Beschlüsse der Bayerischen Staatsregierung zum Wintersport führen beim Tourismus in Tirol zu großen Existenzängsten. Nach einem schwierigen Sommer müssen Hotellerie und Bergbahnbetreiber jetzt mit einem sehr unsicheren Winter rechnen.

"Stinksauer auf Söder und Conte"

Rund 800.000 Übernachtungen hat der Bezirk Reutte im Jahr. Der wichtigste Wirtschaftszweig ist der Wintertourismus. Peter Larcher, Skischulchef aus Ehrwald, sagte dem BR, er sei "stinksauer auf Söder und Conte", die einerseits Solidarität von Österreich forderten, andererseits die Betriebe in die Pleite trieben. Italiens Ministerpräsident Guiseppe Conte hatte an seine Landsleute appelliert, in den Weihnachtsferien nicht Skifahren zu gehen, um die zweite Welle der Corona-Pandemie einzudämmen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte davor gewarnt, dass die Infektionen in den Ferien nicht wieder steigen dürften wie im Sommer.

Ohne Gäste aus Deutschland und Bayern

Über Dreiviertel aller Arbeitsplätze in Tirol hängen direkt oder indirekt vom Tourismus ab. Am 20. Dezember sollen in Ehrwald wie in ganz Tirol die Skilifte in die Wintersaison starten - solange ganz Österreich als Risikogebiet laut dem RKI eingestuft ist, ohne Gäste aus Deutschland und ohne Tagesgäste aus Bayern.

Bürgermeister hofft auf normale Skisaison

Der Bürgermeister von Ehrwald, Martin Hohenegg, sagte im BR-Interview, er hoffe ab dem Jahreswechsel auf eine normale Skisaison. Die Betreiber von Bergbahnen, der Gastronomie und Hotellerie bekräftigten, dass die Hygiene- und Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus im Sommer funktioniert hätten. Franz Dengg, Gesellschafter und Geschäftsführer der Tiroler Zugspitzbahn und der Hintertuxer Gletscherbahnen, betonte, dass es während des Sommers keine positiv getesteten Mitarbeiter gegeben hätte. Ebenso sei nichts darüber bekannt, dass sich Fahrgäste bei einer Gondelfahrt angesteckt hätten.

Vorkehrungen gegen Infektionen

Die Bergbahnbetreiber haben die Einstiegsbereiche der Bahnen großräumiger abgetrennt. Zusätzliches Sicherheitspersonal soll darüber wachen, dass die Hygiene- und Abstandsregeln in den Einstiegszonen von Bahnen und Liften eingehalten werden.