Eiskletterer stürzen von gefrorenem Wasserfall ab - ein Toter

Beim Eisklettern im österreichischen Tirol sind zwei deutsche Alpinisten verunglückt. Wie die Polizei am Montag berichtete, starb einer der beiden am Sonntag bei dem Sturz über einem gefrorenen Wasserfall bei St. Leonhard im Pitztal. Er war 38 Jahre alt und lebte in Frankfurt am Main.

Kein Hubschrauber konnte aufsteigen

Sein 34-jähriger Begleiter aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt stürzte ebenfalls rund 80 Meter in die Tiefe, sagte ein Beamter der Deutschen Presse-Agentur. Der Mann wurde schwer verletzt, konnte aber noch die Rettungskräfte alarmieren.

Wegen Schlechtwetters konnten keine Hubschrauber zu der Unfallstelle aufsteigen. Die Bergretter bargen den Verletzten daher über den Landweg. Die Unfallursache müsse erst geklärt werden, hieß es bei der Polizei.

Mit Informationen von dpa