Tirol besteht auf Lkw-Blockabfertigung

Im Streit um die LKW-Blockabfertigung an der österreichischen Grenze bleibt Tirol hart. Im BR-Gespräch erläuterte die Tiroler Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe (Die Grünen), die Maßnahme an der Autobahn sei an besonders verkehrsreichen Tagen erforderlich um ein sicheres und flüssiges Fortkommen auf der Inntal- und Brennerstrecke zu gewährleisten.

Tirol bemühe sich seit Jahren intensiv um eine Korridor-Maut, um die Straßen zu entlasten und den Gütertransport auf der Schiene attraktiver zu machen, so Felipe. Daran müssten alle gemeinsam arbeiten.

Nimmt Platter Einladung aus Berlin an?

Für den 25. Juli ist ein sogenannter Transitgipfel in Berlin geplant. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) lädt den Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) sowie den österreichischen Verkehrsminister Andreas Reichhardt nach Berlin ein. Ob der Landeshauptmann teilnimmt, ist bislang offen.