> Tirol: 67-Jährige aus Schwaben stirbt bei Bergunfall

Tirol: 67-Jährige aus Schwaben stirbt bei Bergunfall

Bei einem Wanderunfall in Tirol ist eine 67-jährige Frau aus Schwaben gestorben. Das Unglück habe sich am Jubiläumsweg in der Nähe von Tannheim ereignet, bestätige die Landespolizeidirektion Tirol auf BR24-Nachfrage.