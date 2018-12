Tipps vor Weihnachten: Was tun mit ungeliebten Wünschen?

Sind die teuren Markenklamotten ein Herzenswunsch? Muss an Weihnachten wirklich eine Waffe für ein Kind unterm Baum liegen? Beim Thema Geschenke rät Stefanie Wagner vom Netzwerk Elterntalk dazu, möglichst viel mit Kindern über ihre Geschenke zu sprechen und herauszufinden, worum es wirklich geht. Manche Wünsche, meint sie, kann man auch gemeinsam finanzieren.

Wenn sich Kinder Waffen als Geschenk wünschen

"Es gibt da kein Patentrezept. Man muss einfach kucken, wie stehe ich zum Thema Waffen, was stört mich daran, wenn ich es nicht möchte. Man sollte auch mal die Kinder fragen, warum möchtest Du das denn eigentlich, das kann ja sehr vielfältig sein. Die meisten Kinder sind einfach sehr fasziniert von Waffen. Sie identifizieren sich vielleicht mit dem Polizisten, der ja auch eine Waffe hat oder interessieren sich für das Schießen an sich, dafür auf ein Ziel zu schießen und es zu treffen.

Waffenwunsch mit Gelassenheit und Regeln begegnen

Stefanie Wagner hat die Erfahrung gemacht, "dass selbst wenn die Kinder keine Waffen bekommen, sie immer mit irgendetwas schießen werden. Sie besorgen sich einen Stock oder bauen aus Duplosteinen ein Gewehr. Ich denke man sollte das mit ein Bisschen Gelassenheit sehen, das ist auch nur eine Phase."

Für das Spielen mit Waffen kann man laut Stefanie Wagner aber Regeln aufstellen: "Etwa, wenn Du eine Waffe möchtest, dann ziele nicht auf mich. Und wenn ich der Meinung bin, eine Waffe gehört nicht unter den Christbaum, dann muss ich dem Kind auch keine schenken. "

Wenn sich Kinder (zu) teure Markenkleidung wünschen

Gerade für Jugendliche ist Markenkleidung oft sehr wichtig. Sie identifizieren sich Stefanie Wagner zufolge damit: "Sie denken, sie sind vielleicht auch etwas Besonderes, sie erhoffen sich Anerkennung, sie erhoffen sich Angehörigkeit zu einer Gruppe: Alle Freunde haben jetzt den Pulli mit dem Markenlabel, dann brauche ich ihn auch. Das ist ein ganz normales Verhalten von Jugendlichen."

Eltern sollten mit Kindern über Geschenke reden

Wenn Eltern ihren Kindern keine Markenkleidung schenken möchten, oder es sich nicht leisten können, rät Stefanie Wagner dazu, mit den Kindern darüber zu sprechen, "und das Kind auch zu fragen, ob es einen Vorschlag hat, wie man den Wunsch erfüllen könnte. Man kann zum Beispiel sich selbst überlegen, was würde ich als Mutter, als Vater für einen Pullover oder für Turnschuhe bezahlen? Und wenn der Wunsch des Kindes dann deutlich mehr kostet, mit ihm zusammen überlegen, ob es den Rest dazu bezahlt und wie es sich das finanzieren kann."

Muss man zu Weihnachten jeden Wunsch erfüllen?

Stefanie Wagner empfiehlt, sich zu überlegen, welches Bedürfnis ein Kind hat, "welches Bedürfnis möchte es mit dem Wunsch zu Weihnachten erfüllt bekommen. Dann kann man auch schauen, kann ich das Bedürfnis des Kindes vielleicht auf eine andere Art und Weise erfüllen. Es ist ja wichtig, mit Kindern über die Wünsche zu sprechen und auch wirklich zu kucken, was steckt hinter dem Wunsch. Ist es auch wirklich ein Herzenswunsch, der über viele Wochen, viele Monate immer wieder kommt?

Wünsche manchmal nicht erfüllen

Stefanie Wagner weist darauf hin, dass Kinder auch daraus lernen, wenn ihre Wünsche nicht immer erfüllt werden: "Vielleicht ist es dann in zwei Monaten schon gar nicht mehr so interessant. Wenn ich als Mutter, als Vater strikt gegen ein Geschenk bin, kann ich mit meinem Kind darüber reden, kann es ihm erklären.

Elterntalk zu Geschenken in Mindelheim am Mittwochabend

Am Mittwoch, 12. Dezember 2018, findet um 20.00 Uhr im Alten Forsthaus, Steinstr. 20 in Mindelheim ein Elterntalk zum Thema "Kinder und Konsum" statt. Inhalt dieses Abends ist auch die Frage, "Wie kann ich mit den Wünschen meines Kindes umgehen?" Eingeladen sind alle Mütter und Väter, die sich vor Weihnachten gerne mit anderen Eltern zu diesem Thema in einer moderierten Gesprächsrunde austauschen möchten.

Der Elterntalk ist ein Angebot der Aktion Jugendschutz München, Landesarbeitsstelle Bayern e.V. und des Kreisjugendamtes Unterallgäu. Anmeldung bis 11. Dezember 2018 bei Stefanie Wagner, Regionalbeauftragte für den Elterntalk im Unterallgäu, Telefon (0 82 45) 20 97 39.