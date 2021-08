Tipps für sicheres Baden in Flüssen

Ob Isar, Lech, Donau oder Mangfall: Das Schwimmen im Fluss kann eine reizvolle Angelegenheit sein, ist aber oft gefährlich. Oder wie es Michael Förster von der bayerischen DLRG ausdrückt: "Wer es beschaulich mag, geht im See baden, wer das Abenteuer sucht, geht in den Fluss." Auch Andreas Baumgartner von der Wasserwacht in Buchloe aus dem Landkreis Ostallgäu weiß: "Flüsse haben eine magische Anziehungskraft."

Immer mehr Menschen ertrinken in Bayerns Flüssen

Vermutlich deswegen haben auch die Badeunfälle in Bayerns Bächen, Flüssen und Kanälen enorm zugenommen. Laut DLRG hat sich die Zahl der Ertrinkungsunfälle in den vergangenen drei Jahren fast verdoppelt: Von 22 Fällen in 2018 auf 42 in 2020.

Allein in diesem Jahr sind bereits 13 Menschen in bayerischen Fließgewässern ertrunken, teilt DLRG-Sprecher Michael Förster mit. Die Gründe sind vielfältig: Leichtsinn, Sorglosigkeit, Alkohol, Gefahren nicht erkannt. "Gerade im Lockdown wollten viele vor Ort etwas erleben und sind dann in den bayerischen Flüssen baden gegangen", so der Münchner Wasserretter.

Tipp 1: Auf mögliche Gefahrenquellen achten wie Strömung, Kälte, Ufer

"Die Gefahr in Flüssen ist größer als in Seen, weil hier einfach andere Wassergegebenheiten sind", stellt Andreas Baumgartner, Fließwasserretter von der Wasserwacht in Buchloe im Landkreis Ostallgäu, fest. Gerade in Flüssen sei es lebenswichtig, die Kraft des Wassers zu respektieren. Oft werden Strömung und Kälte des Flusses unterschätzt. Beides lässt die Kräfte des Schwimmers oder der Schwimmerin schnell schwinden, so die bayerische Wasserwacht. Als Beispiel: Bei einer starken Strömung kann das Wasser eine Fließgeschwindigkeit von zwei Meter pro Sekunde haben.

Die Wasserretter warnen weiter. Vor dem Baden das Ufer beachten, wie komme ich heraus? Denn an steilen, bewachsenen Ufern ist es schwer, sich an Land zu retten. Und: Nie in einen Fluss gehen, der Hochwasser führt. Das ist an braunem Wasser und einer hohen Fließgeschwindigkeit zu erkennen. Eine andere Gefahrenquelle im Fluss ist Treibgut wie Baumstämme, Äste oder Müll. Das ist lebensgefährlich.

Tipp 2: Warn-Schilder an Flüssen unbedingt respektieren

Eine große Gefahr in Flüssen bergen auch Wehranlagen. Hier entstehen Verwirbelungen, die den Schwimmer wie in einer Waschmaschine herumschleudern, berichtet Andreas Baumgartner von der Wasserwacht.

Sein Appell: "Niemals in der Nähe von Wehranlagen schwimmen!" Auch Brückenbauten und Uferbefestigungen unter Wasser sind tödliche Risiken. Auch hier können Strudel entstehen, die Verletzungsgefahr ist hoch. Die bayerische Wasserwacht und die DLRG raten deswegen dringend, die Warnhinweise auf Schildern an Fließgewässern ernst zu nehmen.

Tipp 3: Nicht ins unbekannte Gewässer springen

Es gibt Baderegeln, die gelten grundsätzlich, aber vor allem in Fließgewässern. Dazu gehören: die eigenen Fähigkeiten nicht überschätzen, möglichst nicht alleine ins Wasser gehen, vor allem Kinder immer beobachten.

Damit es keine Kreislaufprobleme gibt, erst abkühlen, nicht mit vollem Magen, aber auch nicht ausgehungert ins Wasser gehen. Und: Niemals alkoholisiert Schwimmen gehen und Sprünge ins unbekannte Nass vermeiden. Denn vor allem in Flüssen und Bächen gibt es gefährliche Felsen und Bauten unter Wasser.

Tipp 4: Wenn in Gefahr, diagonal zum Ufer schwimmen

Sollte ein Schwimmer oder eine Schwimmerin im Fluss in Not geraten, sollte folgendes beachtet werden, so die DLRG und die Wasserwacht: Möglichst Ruhe bewahren mit Schwimmbewegung, aber nicht gegen die Strömung ankämpfen, sondern diagonal zum Ufer schwimmen.

Dabei sollte er oder sie nicht versuchen, im Wasser aufzustehen, die Verletzungsgefahr durch Steine oder Geröll am Untergrund ist zu groß. Menschen am Ufer, die den Ertrinkenden sehen, sollten sich nicht selbst in Lebensgefahr begeben, sondern umgehend einen Notruf absetzen.