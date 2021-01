Tipps für die Partnersuche im Netz

Einen Partner übers Internet kennenzulernen, ist seit einigen Jahren völlig normal. Seit die Corona-Beschränkungen gelten, ist das Netz für viele Menschen der einzige Ort, an dem ein Kennenlernen möglich ist. Doch was sollte bei Verträgen mit einer Partnervermittlungsagentur beachtet werden? Andrea Estermeier, Juristin beim Verbraucherservice Bayern in Passau, gibt Ratschläge:

Worauf kommt es bei einer Partnervermittlung an?

Zuerst sollte sich jeder darüber klar sein, welches Ziel er hat. Suche ich die Liebe fürs Leben oder ein erotisches Abenteuer? Für alles gibt es Anbieter. Man sollte genau hinschauen, sonst würden Angebote gemacht, die man gar nicht haben will. Dann ganz wichtig: zuerst das Impressum prüfen. Wo sitzt die Firma, wer ist der Inhaber? Das sind wichtige Fragen. Wenn es Probleme mit dem Vertrag gibt, ist es schlecht, wenn man einem Vertragspartner hinterherlaufen muss, der im Ausland sitzt.

Der nächste Schritt: Recherchieren, was man für sein Geld geboten kriegt. Die meisten Partnervermittlungen veröffentlichen ihre Tarife und Vertragslaufzeiten auf der Homepage. Wenn man dazu nichts findet, ist das nicht transparent. Leistungen sollten immer vergleichbar sein - egal, ob ich ein paar Schuhe online kaufe oder einen Mann suche. Ich will eine passende Entscheidung für mich treffen können, da gehört der Preis dazu.

Soll heißen: Finger weg von unbekannten Portalen?

Zumindest wäre ich vorsichtig. Wo es keine Angaben im Netz gibt, muss ich mich anmelden, meine Daten hinterlegen. Es ist immer wieder üblich, dass das Unternehmen dann anruft, Tarife nur im Gespräch bespricht, auch der Vertrag wird häufig am Telefon abgeschlossen. Mit dem Ergebnis, dass viele Menschen davon überrumpelt werden. Ich rate jedem, einen schriftlichen Vertrag abzuschließen, in dem man alles aufgelistet vor sich liegen hat, vergleichen und vielleicht eine Nacht drüber schlafen kann.

Immer mehr Menschen suchen einen Partner im Netz, sammeln mit Partnervermittlungen gute wie schlechte Erfahrungen. Nur wenn es richtig schief geht, kommen die Leute zu ihnen. Wer war schon bei Ihnen im Büro?

Das ist breit gefächert. Das reicht von der Enkelin, die ihren Großvater auf einem Portal angemeldet hat, über junge Geflüchtete, bis hin zur Mutter, deren Sohn jemanden kennenlernen wollte. Ein Trend ist aber feststellbar: Immer mehr Rentner versuchen, im Netz einen Partner zu finden. Die meisten kommen zu uns, wenn sie nicht wissen, wie sie aus ihrem Vertrag rauskommen sollen.

Wie geht es den Leuten, die Sie beraten?

Die sind richtig verzweifelt. Zu uns kommen nur die, die sich gar nicht mehr zu helfen wissen. Generell haben viele eine riesige Hemmschwelle darüber zu reden, dass sie sich bei einem Portal angemeldet haben, und dass sie im schlimmsten Fall einer Abzockfirma aufgesessen sind. Das ist ein Tabuthema.

Wie sehen die Probleme dann konkret aus?

Ganz häufig kommen Leute zu uns, die sich selber nicht mehr aus der Inkasso-Spirale rausziehen können. Es gibt zweifelsohne dubiose Anbieter mit Firmensitz in Osteuropa, die es auf Abzocke anlegen. Und einige Männer und Frauen können dann die viel zu hohen Preise nicht mehr zahlen. Andere Probleme sind zum Beispiel, dass jemand nicht aus dem Vertrag rauskommt, weil er nicht über das Widerrufsrecht belehrt wurde oder weil eine kostenlose Testmitgliedschaft automatisch in eine zahlungspflichtige Premiummitgliedschaft mit langer Laufzeit übergegangen ist.

Spüren Sie die Auswirkungen der Pandemie auf die Partnersuche im Netz?

Die große Welle von Ratsuchenden wird noch kommen. Jetzt sind die Verträge am Laufen. Und danach werden viele kommen und Hilfe suchen, denke ich.

Ein letzter Tipp an alle, die auf der Suche sind?

Mit Emotionen lässt sich Geld verdienen. Auch, wenn man dringend einen Partner sucht, sollte man sich immer wieder bewusst machen, dass Werbesprüche von Partnervermittlungsagenturen mit Vorsicht zu genießen sind.