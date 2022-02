Tina Turner verliert vor dem BGH Streit um Doppelgängerin

Sängerin Tina Turner hat einen Rechtsstreit mit dem Veranstalter Cofo-Entertainment aus Passau verloren. Es ging um eine Tribute-Show mit einer Doppelgängerin des Superstars. Der erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) entschied heute in Karlsruhe, dass das Passauer Unternehmen Recht bekommt.

Tina Turner klagte auf Unterlassung

Konkret ging es in dem Fall um die Frage, ob das Turner-Double Dorothea "Coco" Fletcher dem Original zu ähnlich sieht und ob Werbeplakate mit ihrem Foto und dem Titel "Simply The Best - Die Tina Turner Story" den Eindruck erwecken, der Superstar selbst stehe auf der Bühne oder unterstütze die Show. Die heute 82 Jahre alte Tina Turner hatte Cofo-Entertainment auf Unterlassung verklagt.

Vor dem Landgericht Köln hatte Turner Anfang 2020 Recht bekommen. Das Oberlandesgericht Köln kassierte das Urteil allerdings noch im selben Jahr. Es gewichtete in seiner Entscheidung die Kunstfreiheit höher als das Recht am eigenen Bild und eigenen Namen.

Veranstalter erleichtert über das Urteil

Der Passauer Konzertveranstalter, der den Rechtsstreit in höchster Instanz nun gewonnen hat, gibt sich erleichtert: "Wir haben alle sehr auf die Entscheidung des BGH hingefiebert. Unser Ziel ist und war es nie, das Publikum in die Irre zu führen, das steht unabhängig vom Urteilsspruch fest", sagte der Passauer Konzertveranstalter Oliver Forster. Er wertet das Urteil generell als wichtigen Rechtsspruch für das gesamte Tribute-Show-Genre. Es wäre nicht auszudenken, würden all diese Shows nicht mehr mit einer Abbildung ihrer Hauptdarsteller auf ihren Postern werben dürfen, findet Forster.