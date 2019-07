Zunächst etwas unnahbar, abgeschirmt und gereizt: Der Star Til Schweiger hat seine abgedunkelte Limousine erst verlassen, als der Zugang zur Anlegestelle frei von Menschen und Journalisten war. Eine Managerin scheuchte die Pressevertreter auf die Schiffsrampe. Nur hier durften Fotos gemacht werden. Gegenüber einem Fotografen, der Schweiger unbedingt allein auf dem Bild haben wollte, wurde der TV-Star sehr deutlich:

"Wie hättest Du denn gerne Dein Foto?" Til Schweiger

"Ich hätte Dich am liebsten am Steuerrad mit Kapitänsmütze." Fotograf

"Träum weiter. Träum weiter. Ich zieh mir doch keine Kapitänsmütze auf." Til Schweiger

"Barefoot Boat" by Til Schweiger in Passau, Regensburg und Linz

Nach dem Blitzlichtgewitter entspannte sich die Atmosphäre. Der Kinostar und die Verantwortlichen der Reederei Wurm & Noe erzählten, worum es bei dem Termin geht: Ab Frühjahr 2020 soll ein Ausflugsschiff in Passau, aber auch in Regensburg und Linz unterwegs sein - und zwar unter Schweigers Markenlabel "Barefoot".

Entschleunigung mit Holz und Pizza

Entschleunigung, Natürlichkeit und Nachhaltigkeit sind Themen, die das Schiff dominieren werden. Dabei helfen sollen natürliche Materialien wie Holz, Leinen oder Kork. Auf der Bordküche wird unter anderem Schweigers Lieblingsessen zubereitet. Weniger bayerisch, mehr Pasta und Pizza, so der Schauspieler.

MS-Johanna wird umgebaut

Damit die Wohlfühloase auf Wasser entstehen kann, wird ein Uralt-Boot der Passauer Reederei, die MS-Johanna, Baujahr 1898, die nächsten Monate für vier Millionen Euro umgebaut. Im Mai 2020 soll das Barefoot-Boat dann in See stechen. Nicht nur zur Eröffnungsparty will sich Schweiger in nächster Zeit in der Dreiflüssestadt sehen lassen. "Passau ist eine super tolle Stadt", schwärmte der Schauspieler, der in einer kleinen Pension in der Altstadt übernachtet hatte.

Schweiger enttäuscht von Politik

Angesprochen auf Flüchtlingsboote, Lampedusa und sein Engagement für Flüchtlinge, fand Schweiger deutliche und nachdenkliche Worte:

"Man muss einfach sagen, dass ich von der Politik sehr enttäuscht bin. Alle tun so, als wäre die Flüchtlingskrise vorbei… Es wird ja noch viel schlimmer! Da machen wir aber nix." Til Schweiger

Die Verhaftung der deutschen Sea-Watch-Kapitänin Rackete auf der italienischen Insel Lampedusa, kritisiert Schweiger scharf. Einen unter anderem von Fernsehmoderator Jan Böhmermann gestarteten Spendenaufruf, bei dem mittlerweile schon über eine Million Euro zusammengekommen sind, findet er gut.

Die Situation werde sich aber nach Schweiger verschärfen. Man müsse die Entwicklungshilfe massiv hochfahren und dafür sorgen, dass die Menschen in den betreffenden Ländern Grund haben, nicht hierher zu kommen.