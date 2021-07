TikTok-Trend: Schulbus-Haltegriffe mit Coronamasken angesägt

Mindestens 15 Haltegriffe in einem Schulbus haben Schüler in Regenstauf mit den Gummibändern ihrer Coronamasken angesägt. Wie ein Polizeisprecher auf BR-Anfrage mitteilte, hat der betroffene Busunternehmer deshalb Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Sicherheit in Bussen beeinträchtigt

Die Beamten appellieren an die Eltern der Schüler, ein Bewusstsein für die dadurch entstandenen Gefahren bei ihren Kindern zu schaffen. Angesägte Haltegriffe könnten die Sicherheit in Bussen stark beeinträchtigen, so der Sprecher. Es werde zwar ermittelt. Allerdings sei die Wahrscheinlichkeit, genau die Schüler zu finden, die den jeweiligen Haltegriff angesägt hatten, sehr gering, so der Sprecher. Der betroffene Busunternehmer in Regenstauf will sich laut dem Sprecher nicht zu dem Vorfall äußern.

Oberpfälzer Schüler Teil weltweiten Trends

Indem sie die Griffe mit den Gummibändern ihrer Schutzmasken angesägt haben, sind die Schüler aus dem Raum Regenstauf Teil eines offenbar weltweiten Trends geworden, der auf dem sozialen Netzwerk TikTok verbreitet wird. Auf der Plattform sind Schüler zu sehen, wie sie mit den Gummibändern Stühle ansägen. Zuletzt war bekannt geworden, dass auch Schüler eines Würzburger Gymnasiums 25 Stühle auf diese Art beschädigt haben.