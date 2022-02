TikTok? Polizei geht bei Brand in Schule von Brandstiftung aus

Ein neuer Trend auf der Video-Plattform TikTok macht in deutschen Schulen die Runde. Die vor allem bei Schülern populären Videos handeln davon, dass Einrichtungsgegenstände auf den Schultoiletten in Brand gesteckt und verwüstet werden. Nach Vorfällen unter anderem an einer Schule in Freigericht (Main-Kinzig-Kreis) und an einer Grundschule in Hanau (Main-Kinzig-Kreis) kam es nun zu einem Brand in der Maria-Ward-Schule in Würzburg.

Sieben verletzte Schülerinnen

Nach dem Feuer in der Maria-Ward-Schule in Würzburg geht die Polizei nach aktuellem Erkenntnisstand von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Am vergangenen Donnerstag waren bei dem Brand in der Schule sieben Schülerinnen verletzt worden.

Wie die Polizei jetzt mitteilte sei aufgrund mehrerer ähnlicher Vorkommnisse in Bayern ein Bezug zu einem möglichen Trend auf der Social-Media-Plattform TikTok nicht auszuschließen. Konkrete Hinweise auf einen Beschuldigten haben die Ermittler bisher jedoch noch nicht gefunden.

Feuer auf der Schultoilette ausgebrochen

Das Feuer war auf einer Schultoilette ausgebrochen. Sieben Schülerinnen im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren wurden aufgrund von Atemwegsreizungen von den rund 40 Einsatzkräften des Rettungsdienstes vor Ort behandelt. Eine von ihnen musste mit leichten Beeinträchtigungen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Würzburger Krankenhaus.