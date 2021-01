Tigerpython und Co langweilen sich im Lockdown

Gefährliche Langweile in Terrarium

Gelangweilt liegt die Gabunviper bei einem Stein in ihrem Terrarium. Thomas Lücke beobachtet immer jede Bewegung seiner gefährlichen Tiere. Vor allem der Schwanz und der Kopf zeigen die Stimmungslage sehr gut an. Erst wenn alles passt – und vor allem nur zur richtigen Tageszeit –, schiebt er das Glas zur Seite und schüttet etwas Wasser in die Trinkschale.

Die Gabunviper ist eine der größten Giftschlangen in Afrika und hat bis zu fünf Zentimeter lange Giftzähne. Innerhalb von Minuten kann ein Biss tödlich sein, da sie ein extrem stark blutverdünnendes Gift mit ihren Zähnen verteilt. Thomas Lücke ist mit Schlangen aufgewachsen, gebissen wurde er noch nie, weil er genau weiß, was seine Tiere mögen und was nicht. Und so manches seiner Tiere hat ein Problem mit der Atemschutzmaske