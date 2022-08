Tiger Manu soll im Tiergarten Nürnberg für Nachwuchs sorgen

Im Tiergarten Nürnberg ist ein neues Sibirisches Tiger-Männchen eingezogen. Manu kommt auf Empfehlung des Europäischen Zuchtprogramms EEP aus der ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen und soll künftig gemeinsam mit Tiger-Dame Katinka für Nachwuchs sorgen, teilt der Tiergarten mit. 2011 wurde das mächtige Männchen im Zoo von Budapest geboren. Gemeinsam mit seinem Bruder Thrax kam er im Mai 2013 nach Gelsenkirchen.

Derzeit muss sich der Kater erst noch an sein neues Zuhause gewöhnen, bevor Besucherinnen und Besucher des Tiergartens den Neuzugang bestaunen können. Das Raubtierhaus bleibt während dieser Phase vorübergehend geschlossen. Löwin Aarany und Tigerin Katinka sind aber weiterhin in den Außenanlagen zu sehen, so der Tiergarten in seiner Mitteilung.

Tiger Nikolai kam – und ging ohne Nachwuchs wieder

Erst Anfang Juli dieses Jahres hatte der Tiergarten seinen sibirischen Tiger Nikolai an einen Zoo in Schweden abgegeben. Nikolai war erst im November 2020 in Nürnberg eingezogen. Im Rahmen des europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) sollte er mit Weibchen Katinka für Nachwuchs sorgen, doch die beiden Tiere hatten sich nicht gut verstanden. "Nikolai und Katinka haben genetisch gut zusammengepasst, allerdings sozial nicht harmoniert", hieß es in einer Mitteilung. "In solchen Fällen kann es bei Raubkatzen zu aggressiven Auseinandersetzungen kommen, die auch mit dem Tod eines Tieres enden können. Wir haben uns deshalb nach Abstimmung mit der EEP-Koordinatorin entschieden, die Verpaarungsversuche nicht fortzuführen“, sagte Tiergartendirektor Dag Encke.

Tiger sind stark gefährdete Großkatzen

Alle sechs Tiger-Unterarten gelten als stark gefährdet. In zehn Staaten sind Tiger bereits ausgestorben. Sibirische Tiger, auch bekannt als Amurtiger, gehören zu den größten lebenden Katzen der Welt. Die Weltnaturschutzunion (IUCN) bewertet ihren Bestand als "stark gefährdet". Sie gehe davon aus, dass es in Russland, dem Hauptverbreitungsgebiet des Amur-Tigers, nur noch etwa 270 Tiere gibt, die sich fortpflanzen, so der Tiergarten Nürnberg.

Insgesamt gebe es aber wohl mehr Tiger als bislang angenommen: In ihren neuesten Erhebungen von 2021 geht die IUCN von einem Weltbestand aller Tiger-Unterarten zwischen rund 3.700 und 5.600 Tieren aus. Die neue Schätzung liegt damit um 40 Prozent über der letzten Auswertung im Jahr 2015 und ist laut IUCN auf eine bessere Überwachung und Bestandsaufnahme der Population zurückzuführen.

Größter Feind der Tiere ist der Mensch. Wilderei und Lebensraumverlust gelten als Hauptprobleme.