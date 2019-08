Tierwohlpreis für schwäbischen Schweinemäster

Ein schwäbischer Schweinemäster aus dem Landkreis Donau-Ries wird für seine positive Art der Tierhaltung mit dem Bayerischen Tierwohlpreis ausgezeichnet: Landwirt Roland Nass aus Gosheim hält insgesamt knapp 1.000 Schweine. Die können in ihren Buchten in drei verschiedenen Zonen liegen und ruhen, in einer anderen Zone fressen. Ein weiterer Teil der Bucht ist für Auslauf gedacht.

Stroh und nicht überdachte Auslauffläche

Als Einstreu bekommen die Schweine Stroh. Die nicht überdachte Auslauffläche wird automatisch mehrmals täglich gereinigt. Laut Manfred Faber vom Amt für Landwirtschaft in Nördlingen gibt es nur sehr wenige Schweinehalter, die ihre Tiere nicht auf Spalten, sondern in einer so tierfreundlichen Umgebung halten. Das sei aufwändiger und teurer, der Landwirt sei dann auf einen höheren Fleischpreis angewiesen.

Bayerischer Tierwohlpreis für tierfreundliche Haltung

Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten verleiht zum sechsten Mal den Bayerischen Tierwohlpreis. Das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro teilen sich heuer drei Landwirte.