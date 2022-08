Tierwohlpreis: Anerkennung für vorbildliche Ställe

Bis im November die ersten Rinder eingezogen sind, war der Bio-Hof aus Maisach ein reiner Ackerbaubetrieb. Familie Leonbacher hat sich jetzt auch für die Rindermast und damit für einen geschlossenen Kreislauf entschieden. Vom Futteranbau über die Mistverwertung als Dünger bis zur Fleischvermarktung.

Der neue Stall wirkt hell, luftig und großzügig und ist nur teilweise überdacht. Die Tiere leben in Gruppen und teilen sich je einen Abschnitt des Stalls, der mit Stroh ausgelegt ist. Außerdem haben sie die Möglichkeit, auf die angrenzenden Weiden zu gehen.

Artgerechte Haltung im Fokus

Lange haben sie gegrübelt, wie ihr Stall aussehen soll. Zwei Jahre haben Sebastian Leonbacher und seine Frau Michaela allein in die Planung investiert. Beide wollten einen möglichst artgerechten Stall. Ihnen bedeute das sehr viel, wenn sie sehen, wie Tiere auf der Weide rumhüpfen, so Landwirt Sebastian Leonbacher. Den Tieren soll es gut gehen, wenn sie schon als Nutztiere gehalten werden.

Der Tierwohlpreis sei für sie eine Ehre, so Landwirt Leonbacher. Noch mehr würde sich die Familie aber wünschen, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung wächst, dass hochwertiges, ökologisches Rindfleisch auch seinen Preis haben muss. In der Direktvermarktung stoßen sie dabei aktuell noch auf zu wenig Verständnis.