Tierwohl: Weideschlachtung im Allgäu

Weideschlachtung zum Wohle der Tiere

Die Galloways sind das ganze Jahr über im Freien. Sie fressen das, was auf ihrer Weide wächst. Mastfutter wie Mais oder Soja gibt es für sie nicht.

Die Fischers sagen, sie möchten mit ihren Rindern langsam gewachsenes Genussfleisch produzieren. Ein Fleischskandal vor zehn Jahren gab für sie den Anstoß. Mit Tierzucht hatten sie zu dem Zeitpunkt nichts zu tun. Stefan Fischer wuchs zwar auf einem Bauernhof auf. Er lernte Metzger und arbeitete auf einem Schlachthof. Doch die Erlebnisse, wie hier mit Tieren umgegangen wurde, schreckten ihn ab und er wechselte den Beruf.

Tierwohl darf beim Schlachten nicht aufhören, sagt er heute. "Im Schlachthof entstehen halt auch Fehl-Betäubungen", erklärt er. Bei der Masse an Tieren sei einfach nicht genug Zeit, um zu warten, bis das Tier ruhig ist. "Dann entsteht richtig Stress, wenn es fehlbetäubt ist. Es muss nachgeschossen werden."

Dieses Leid möchten die Fischers ihren Tieren ersparen. Weil die Rinder das ganze Jahr über im Freien sind, erlaubt ihnen das Gesetz die sogenannte Weideschlachtung. Das heißt, das Tier wird im Herdenverbund direkt auf der Weide mit einem Kopfschuss getötet. Anschließend wird es auf der Weide gestochen und ausgeblutet.

Barbara Fischer hat beobachtet, dass "die anderen Rinder drum herum eigentlich nur kurz hochschauen, wenn das eine Rind umfällt." Sie würden dann aber weiterfressen und keine weitere Notiz davon nehmen: "Und das ist das Beruhigende, dass ich weiß, dem Tier wird kein Leid zugefügt."

Durch die Schlachtung auf der Weide ersparen die Fischers ihren Rindern Lebend-Tiertransporte. Überhaupt schlachten sie nur, wenn sie das ganze Tier verwerten können. Ihre Kunden erhalten Misch-Pakete mit Edel-Teilen und Suppenfleisch.

Tierwohlgerechte Haltung stößt auf Unverständnis

Dass sie ihren Tieren Leid zufügen, wird den Fischers aber auch manchmal unterstellt. Neulich erreichte sie ein anonymer Brief, in dem sie beschuldigt wurden, sie würden ihren Rindern die Hörner entfernen. Dabei sind ihre Galloways von Natur aus hornlos. Barbara Fischer machen solche Briefe traurig. Sie würde gerne Kontakt zum Absender aufnehmen, ihm die Rasse und ihre Haltung erklären. Doch bei einem anonymen Brief hat sie dazu keine Chance.

Genauso wandten sich Spaziergänger schon an das Veterinäramt, weil die Tiere so dreckig seien. Barbara Fischer findet die Aufmerksamkeit der Bürger an sich gut. Jeder müsse die Augen offen halten, wenn es um Tierwohl-Verstöße gehe. Doch bei der ganzjährigen Freilandhaltung von langhaarigen Rindern, verfange sich schon mal Erde oder Kot im Fell. Gerade, wenn die Rinder ihren Fellwechsel haben, sähen sie "zerrupft" aus, aber das sei ganz natürlich, sagt Barbara Fischer.

Die Fischers sehen auch die Konsumenten in der Pflicht

Nach zehn Jahren Galloway-Zucht wünschen sich die Fischers von der Bevölkerung mehr Verständnis für Landwirtschaft und dass jeder seinen eigenen Fleischkonsum überdenkt.

"Klar, könnte man mit unserer Art der Tierhaltung und Schlachtung nicht den derzeitigen Fleischbedarf der Bevölkerung decken. Aber wie es in manchen Mastbetrieben zugeht, dass wissen wir doch inzwischen. Hier muss ein Umdenken stattfinden. Es hat sich schon einiges verändert, aber es geht dennoch viel über den Geldbeutel. Es gibt Leute die sagen, ich esse generell weniger Fleisch und für das was ich esse, bezahle ich mehr, weil ich weiß, dass es den Tieren gut ging. Aber es gibt eben einfach noch viel zu viele, die sagen: Ne, mir ist bloß wichtig, dass es billig ist." Barbara Fischer