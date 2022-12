Spätere Kälbertransporte: Was das für Landwirte bedeutet

Etwas mehr als ein Jahr hatte Landwirt Fritz Lutzenberger Zeit, um sich vorzubereiten. Auf seinem Hof in Jengen im Allgäu hält er knapp 400 Rinder, schwarzbunte Holstein-Milchkühe. Weil die Kühe für die Milchproduktion regelmäßig Nachwuchs bekommen müssen, gibt es viele Kälber. Nicht nur weibliche, die wieder zu Milchkühen werden, sondern auch männliche. Etwa 80 pro Jahr. Die meisten von ihnen verkauft der Landwirt weiter. Sie kommen in Mastbetriebe.

Besserer Tierschutz durch spätere Kälber-Transporte

Bislang konnte Fritz Lutzenberger diese Kälber schon im Alter von zwei Wochen verkaufen. Das darf er ab Januar 2023 nicht mehr. Denn im Sommer 2021 hat der Bundesrat beschlossen, dass das Transportalter erhöht werden soll: von zwei auf vier Wochen.

Der Grund: mehr Tierschutz. Laut Bundestierärztekammer haben Kälber im Alter von zwei Wochen noch kein ausgeprägtes Immunsystem. Bis die Kälber ein eigenes Immunsystem aufbauen, dauert es bis zum 28. Tag. Werden sie früher transportiert, kann es zu Krankheiten kommen. Außerdem seien Tiertransporte gerade bei jungen Tieren mit viel Stress verbunden.

Mehr Arbeit und höhere Kosten für Landwirte

Für Landwirt Fritz Lutzenberger heißt das: Er muss seine Kälber in Zukunft zwei Wochen länger behalten. Er wird also mehr Tiere gleichzeitig im Stall haben und musste entsprechend vorsorgen und Platz schaffen. Die Kälber kommen in sogenannten Iglus unter. Das sind kleine Boxen im Freien mit einer kleinen Umzäunung.

Um die Kälber hier zwei Wochen länger unterbringen zu können, hat er fünf zusätzliche Iglus aufgestellt. Lutzenberger hat sich für die günstige Variante entschieden und alte Container verwendet, in denen zuvor Flüssigkeiten gelagert wurden. Darin sollen die Kälber Unterschlupf finden. Etwa 100 Euro hat ihn jedes dieser selbstgebauten Iglus gekostet. Ob fünf wirklich reichen, wird sich erst im Januar zeigen.