Tierwohl im Kuhstall: Online-Petition gegen Anbindehaltung

Fast 100.000 Menschen haben die Online-Petition gegen Anbindehaltung im Kuhstall auf Change.org bereits unterschrieben. Initiatorin ist Sabine Lizzy, eine Privatperson, die in der Nähe von München wohnt, sich für Tierschutz interessiert, aber in keinem Verband organisiert ist. Sie kritisiert: "Jeden Tag, wenn ich an den Höfen in meiner Umgebung vorbeikomme, wo Milchkühe gehalten werden, sehe ich das Leid der Kühe, die in Anbindehaltung tagein, tagaus am selben Fleck im Stall stehen." In der Online-Petition fordert sie ein möglichst schnelles Verbot dieser Haltungsform und sofortige finanzielle Hilfen für Landwirte, die ihre Ställe umbauen wollen.

Freiwilligkeit statt Verbot

Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU), die heute persönlich die Petition entgegennahm, hatte bereits vor einigen Monaten die Anbindehaltung als Auslaufmodell bezeichnet und war deswegen vom Bauernverband heftig kritisiert worden. Doch ein Verbot lehnte sie heute ab. Mit der Begründung, das könne Tausende von Betrieben die Existenz kosten. Allerdings betonte sie: "Die Bauern wissen sehr wohl, dass sie umbauen müssen." Deswegen hat sie eine Beratungsinitiative für Landwirte gestartet und großzügige staatliche Förderungen für Umbauten und Neubauten in Aussicht gestellt.

Druck von Molkereien und Handel

Ein Verbot, über das schon seit vielen Jahren diskutiert wird, ist also nicht in Sicht. Doch seit einiger Zeit üben der Lebensmitteleinzelhandel und die Molkereien Druck auf die Bauern aus: Sie wollen in Zukunft aus Tierschutzgründen keine Milch mehr von angebundenen Kühen verkaufen. Einige Molkereien zahlen den Bauern bereits weniger Milchgeld, wenn die Kühe angebunden im Stall stehen.

Das Problem ist ein bayerisches

Doch viele der Anbindehalter in Bayern haben kleine Ställe, ein Umbau lohnt sich nicht, ein Neubau ist nicht finanzierbar. Meist heißt es: "Wir sperren ohnehin bald zu, das Problem erledigt sich von selbst." In anderen, vor allem den ostdeutschen Bundesländern reibt man sich bei diesem Thema allerdings verwundert die Augen. Dort gibt es große Ställe, zum Teil mit 1.000 und mehr Kühen, die sich aber alle frei bewegen können. Anbinde-Haltung ist dort ein Fremdwort. In Bayern haben noch rund 10.000 Betriebe ganzjährige Anbindehaltung.