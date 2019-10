Tierversuche werden in Bayern fast immer genehmigt

In Bayern ist im vergangenen Jahr kein Tierversuch abgelehnt worden und auch in den Jahren zuvor wurden fast alle Anträge genehmigt. Das geht aus der Antwort der Staatsregierung auf eine Landtagsanfrage der SPD hervor. Wie viele Tiere im Freistaat für wissenschaftliche und medizinische Versuche verwendet werden, wird statistisch nicht erfasst - genauso wenig, wie viele dabei ihr Leben lassen.

Tierversuche: Nur drei Anträge seit 2015 abgelehnt

Klar ist aber: Vergangenes Jahr haben die bayerischen Behörden 354 Anträge für Tierversuchsreihen auf den Tisch bekommen – und alle genehmigt. Seit 2015 ist es nur drei Mal vorgekommen, dass Tierversuchsvorhaben im Freistaat nicht gestattet wurden. Grund für die Ablehnungen war etwa mangelnder wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn, der die Belastung der Tiere nicht rechtfertige.

SPD-Umweltexperte wirft Staatsregierung Gleichgültigkeit vor

Offenbar werde in Bayern bei Tierversuchen fast alles abgenickt, kritisiert SPD-Umweltexperte Florian von Brunn, und vermutet Gleichgültigkeit der Staatsregierung. Die verweist in ihrer Antwort darauf, dass Tierversuche in Bayern entsprechend den gesetzlichen Vorgaben kontrolliert würden. Bisher seien Tierversuche für bestimmte Fragestellungen der Forschung noch unverzichtbar.

Deutschland setzt EU-Vorgaben für Tierversuche unzureichend um

Deutschlandweit wurden zuletzt fast 2,8 Millionen Tiere bei Experimenten eingesetzt. 80 Prozent von ihnen waren Nagetiere wie Mäuse oder Ratten.

Seit gut einem Jahr läuft gegen die Bundesrepublik ein Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Union, weil Deutschland die EU-Vorgaben für Tierversuche bisher nur unzureichend umgesetzt hat.